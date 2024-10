FCSB - Gloria Buzău 3-2. Elias Charalambous (44 de ani) i-a dedicat victoria cu echipa din Crâng jucătorului său, Mihai Lixandru (23 de ani), care a ieșit accidentat în meciul cu PAOK, scor 1-0.

FCSB - Gloria Buzău s-a încheiat cu scorul 3-2, iar ultima clasată a Ligii 1 i-a pus dificultăți campioanei în mai multe rânduri.

FCSB - Gloria Buzău. Charalambous îi dedică victoria lui Lixandru

La finalul partide, Elias Charalambous a vorbit despre evoluția băieților lui și a tras concluziile victoriei cu emoții.

„Era foarte important pentru noi să obținem trei puncte, după o săptămână dificilă. E bine că am câștigat. În prima repriză am controlat jocul, dar adversarul ne-a dat gol la primul șut pe spațiul porții.

A trebuit să alergăm după egalare. Am corectat apoi ce era de corectat și am marcat trei goluri. Apoi, pe final am mai primit un gol și am avut parte de un final dificil de meci”, a spus Charalambous la Prima Sport.

VIDEO Revanșa lui Tavi Popescu: reușită superbă din lovitură liberă

Antrenorul cipriot a ținut să-i dedice victoria din etapa #12 jucătorului său, Mihai Lixandru, care a ieșit accidentat în victoria împotriva lui PAOK, scor 1-0.

„Vreau să-i dedic acest succes în primul rând lui Lix (n.r. - Mihai Lixandru), care trece prin momente grele după accidentare.

De altfel și jucătorii i-au dedicat victoria, Tavi Popescu a arătat tricoul lui, toți au jucat azi cu gândul la el. Vreau să le mai mulțumesc fanilor, care ne-au încurajat ca întotdeauna.”, a mai spus cipriotul.

Charalambous, mulțumit de Tavi Popescu

Tehnicianul de 44 de ani s-a declarat mulțumit de „dubla” lui Tavi Popescu și îl vede pe tânărul fotbalist ca un jucător cu potențial imens:

Tavi este, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, unul dintre cei mai mari fotbaliști din România și sunt sigur că la un moment dat va ajunge și mai sus, are un talent aparte Elias Charalambous

În acest moment, FCSB se află pe locul 7, cu 16 puncte din 11 etape. Campioana României are un meci restant, cu FC Botoșani, care se va disputa la finalul lunii noiembrie, pe 21.