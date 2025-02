Mândru de FCSB  Elias Charalambous își laudă jucătorii: „Au arătat că nu există limită pentru ei”

FCSB - PAOK 2-0. Elias Charalambous (44 de ani) și-a lăudat jucătorii pentru dubla cu PAOK, 4-1 la general, și recunoaște că nici măcar el nu se aștepta ca FCSB să arate un nivel atât de bun.

Charalambous e fericit pentru calificarea în optimile Europa League, dar e deja cu gândul la meciul din Liga 1, cu Dinamo, duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport și Digi Sport.

„Nu mă așteptam ca jucătorii să fie atât de buni”

Antrenorul de la FCSB e mândru de performanța echipei sale:

„Jucătorii au arătat că nu există limită pentru ei. Au scris istorie. Suntem echipa care a jucat cele mai multe meciuri în Europa, sperăm să depășim recordul.

Vreau să-mi felicit jucătorii, de la început am spus că ținta e să câștigăm. Pasiunea lor a învins. Am dominat, am înscris primii, ceea ce voiam, voiam neapărat să marcăm

Nu mă așteptam ca jucătorii să fie atât de buni. Sunt mândru de ei. Sunt fericit pentru staff, muncesc zi de zi ca nebunii. Fanii au creat o atmosferă extraordinară.

Am încercat să corectăm lucrările de pe Toumba. Băieții au arătat că nu trebuie subestimați, deși e o diferență imensă de buget.

Avem un spirit de familie în vestiar. Datorită acestui spirit învingem. Știam cât de buni sunt cei de la PAOK. A fost un meci cu intensitate, nu e ușor să reziști. Sincer, repet, nu mă așteptam să fie atât de buni. Jucătorii au arătat că nu există limită pentru ei”.

Charalambous: „Acum ne concentrăm pe meciul cu Dinamo”

Charalambous se gândește deja la următorul meci, cu Dinamo, în Superliga:

„Nu poți să te relaxezi în fotbal. Urmează Dinamo, așa că ne concentrăm asupra acestui meci.

În fotbal, totul se poate schimba repede. Într-o zi, ești sus, în alta poți fi cel mai rău antrenor. Să rămânem modești, altfel riscăm să pierdem tot.

Nu e posibil să câștigi totul, dar ne concentrăm pe următorul meci. Foamea de performanță a jucătorilor e incomparabilă, e ceva ce nu pot controla antrenori. Antrenorii fac totul, dar jucătorii au fost extraordinari și îi felicit încă o dată”.

Lyon sau Eintracht? Charalambous nu are preferințe

Întrebat dacă își dorește un adversar anume în optimile Europa League, antrenorul lui FCSB a spus

„La următorul meci voi vizita Național Arena, nu Lyon sau Frankfurt. Nu prefer niciun oraș, orice ne dă ne vom bucura”.

Suntem echipa care a jucat cele mai multe meciuri în Europa. Cred mai mult. Au scris istorie. Vom juca 20 de meciuri (n.r. - Recordul e de 20 de jocuri), sperăm să depășim recordul. Sperăm să jucăm mai mult Elias Charalambous

VIDEO. Conferință de presă Elias Charalambous