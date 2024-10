FCSB - Gloria Buzău 3-2. Eugen Neagoe, antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale și de rezultatul final.

FCSB a câștigat cu emoții meciul cu Gloria Buzău, de pe teren propriu, scor 3-2, din etapa #12, din Superligă.

Eugen Neagoe: „Puteam mai mult, ne-a fost frică”

La finalul partidei, antrenorul oaspeților a vorbit la flash-interviu despre înfrângerea echipei sale.

„Joci acasă la campioana României, nu e ușor, trebuie sa fii foarte atent. Am făcut fault în minutul 40 și am primit gol din lovitura liberă.

În prima repriză nu au avut ocazii, maximum un șut pe poarta, care a fost mai mult o pasă la portar a lui Ștefănescu.

În repriza a doua am fost temători, cu toate ca am discutat la pauză, le am zis jucătorilor sa intram mai tare după pauză. Am primit golul doi de la Tavi Popescu și nu am reacționat deloc.

Am simțit că putem să întoarcem scorul pentru că FCSB a căzut fizic pe finalul partidei. Spre final am primit și golul trei, apoi am marcat noi, dar nu am mai reușit să-l marcăm și pe al treilea.

Nu am făcut un joc rău, dar așa cum am spus, jucăm acasă la campioana României, au jucători valoroși, când facem greșeli ne pot taxa.

Băieții au făcut un efort foarte mare, în unele momente chiar am jucat de la egal la egal cu ei. În prima repriză am avut momente bune, când am pasat și le-am pus poarta în pericol. Nu sunt mulțumit că am primit 3 goluri.

Nu știu dacă vine bine pauza, dar în permanență trebuie să ne îmbunătățim, jocul trebuie îmbunătățit, trebuie să muncim mult mai mult, am marcat două goluri în fața campioanei, este de apreciat ”, a declarat Eugen Neagoe.

Gloria Buzău ocupă ultimul loc în Liga 1, cu 10 puncte, în 12 etape.

Budescu: „Acest meci ne dă speranțe pentru viitor”

„A fost bine că am marcat primii, ei n-au avut ocazii în prima repriză. Au avut direct acea lovitura liberă, din care au și marcat, și scorul a fost 1-1 la pauză.

În a doua repriză au venit peste noi și au intrat în avantaj. Pe final am forțat egalarea și am reușit să marcăm doar un gol.

Acest meci ne dă speranțe, încercăm sa scoatem maximum din toate meciurile. Suntem într-o situație delicată și sper să ne salvam de la retrogradare.

Se vede o schimbare în jocul nostru, avem 4 meciuri bune, am obținut 5 puncte, dacă obțineam ceva în seara asta era un plus, dar și așa suntem bine și sper ca în etapele următoare sa fie mai bine.

Am cerut schimbare pentru că am simțit ceva la coapsă și am preferat să ies, m-a înțepat un pic și o să văd în câteva zile ce am.

Nu sunt invidios pe execuția lui Tavi, am zis de multe ori ca este un jucător de valoare, care a trecut printr-o perioada mai dificilă”, a declarat Budescu, după meci.

Constantin Budescu a venit în această vară la Gloria Buzău, gratis, de la Farul Constanța. În acest sezon, decarul Gloriei a reușit să marcheze 3 goluri în 12 partide.