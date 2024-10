FCSB- GLORIA BUZĂU 3-2. Tavi Popescu (21 de ani) a tras primele concluzii în urma „dublei” reușite în etapa #12 din Liga 1.

Ultimul gol al lui Tavi Popescu în Liga 1 data din 24 septembrie 2023, dintr-un meci câștigat de FCSB, scor 5-2, pe terenul celor de la Sepsi.

VIDEO S-a trezit Tavi Popescu! Gol superb în FCSB - Gloria Buzău

FCSB- GLORIA BUZĂU. Tavi Popescu: „Trebuie să joc mai mult, joc câte o repriză, dar asta este”

La finalul partidei, Popescu i-a transmis un mesaj subtil patronului FCSB, spunând că are nevoie de mai mult timp în teren pentru a reveni la forma care l-a consacrat.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și să-mi ajut echipa. Am dat un gol frumos. Nu am mai marcat de un an de zile, trebuia să vină și golul până la urmă.

Am trecut printr-o perioadă foarte grea cu accidentarea, nici acum nu sunt la 100%, trebuie să joc mai mult, joc câte o repriză, dar asta este”, a declarat Tavi Popescu la Prima Sport.

Am vrut să fac o schimbare, nu cred că dacă mi-am vopsit părul nu mai știu să joc fotbal Tavi Popescu

Tavi Popescu: „M-am simțit foarte bine”

De asemenea, aripa stângă a campioanei a vorbit și despre golul frumos marcat din lovitură liberă:

„M-am simțit foarte bine, am dat la încălzire două lovituri libere, am bătut foarte bine, l-am rugat pe Șut să mă lase să bat și a ieșit bine.

Sper să revin, am nevoie să mi se ofere încredere, o răsplătesc pe teren.

Acum ne-au ajutat și rezultatele. E foarte bine că am început să acumulăm puncte.

Noi în fiecare an începem mai greu, pentru că avem meciuri și în Europa, dar o sa ne revenim pe parcurs sunt sigur de asta.

Mi-a dat puțină încredere și convocarea la naționala U21, sper să ne calificăm”.

Nu sunt invidios pe execuția lui Tavi, am zis de multe ori că este un jucător de valoare, care a trecut printr-o perioadă mai dificilă, dar sper că-și va reveni cu aceste doua goluri Constantin Budescu, mijlocaș Gloria Buzău

Lotul României U21 pentru Muntenegru și Elveția