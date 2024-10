FCSB - Rapid Imagini și informații de la stadion: agitație la porți + bannere ironice

Toate detaliile despre FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 14-a din Superliga, azi ora 21:00

Totul despre FCSB - Rapid, derby pe Arena Națională

Deși mai este o oră și jumătate până la start, la porțile Arenei Naționale sunt deja foarte mulți suporteri:

„Nu dați bani pe coregrafii / Sunt sponsorizate, copii”

„Ultimele 350 de bilete sunt disponibile la casa de bilete dinspre Bd. Pierre de Coubertin. Accesul în stadion se face începând cu ora 18:30”, a anunțat clubul Rapid, care a primit de la organizatori 8.600 de bilete în Peluza Nord a Arenei.

Atacantul Timotej Jambor (21 de ani) nu este nici de această dată în lotul Rapidului. Marius Șumudică nu s-a bazat pe el nici etapa trecută, cu Farul, 5-0.

👥 Lotul nostru pentru partida cu FCSB ✌️ Posted by FC Rapid 1923 on Sunday 27 October 2024

Ultrașii giuleșteni au afișat sâmbătă noapte mai multe bannere ironice referitoare la „Scandalul Eșarfa” care a avut loc la Glasgow, înainte de Rangers - FCSB.

Șefii facțiunii Peluza Nord FCSB i-au obligat pe românii care voiau să cumpere bilet la meciul de pe Ibrox Park să cumpere și o eșarfă în valoare de 15 lire sterline.

Mai multe detalii aici:

Marius Șumudică (53 de ani) a afirmat că absența lui Daniel Bîrligea (24 de ani) din lotul campioanei FCSB reprezintă un avantaj pentru Rapid.

Bîrligea va rata derby-ul cu Rapid, atacantul fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Citește aici ce a declarat antrenorul Rapidului înainte de derby-ul cu FCSB:

FCSB, doi ani fără victorie într-un derby cu Rapid. Elias Charalambous: „Asta e doar statistică”

Ultima victorie înregistrată de FCSB într-un derby cu rivala Rapid a fost pe 6 noiembrie 2022, scor 3-1. Pentru Elias Charalambous, statistica nu reprezintă un factor important.

FCSB nu se poate baza pe Bîrligea la meciul cu Rapid, atacantul fiind suspendat.

„În campionat trecem printr-un moment foarte bun, desigur, nu ne place să pierdem, dar asta face parte din joc. Cel mai bun mod de a ne reveni este să jucăm un nou meci.

Este o ocazie de a repara statistica împotriva derby-urilor cu Rapid? Dacă ne luăm după istorie, nu am fost campioni 8 ani și am câștigat titlul. Ați zis că nu ne-am dus în grupele Europa League de mulți ani și ne-am dus anul acesta. Nu am câștigat Supercupa, acum am obținut și acest trofeu.

Astfel de lucruri sunt doar pentru statistică și atât. Va fi un meci diferit și ne dorim să câștigăm cu Rapid și să cucerim și titlul de campioni”, a declarat Charalambous.

Pentru mine, există o singură variantă cu Rapid: victorie. Echipa va fi schimbată total, nu vor mai fi mulți jucători. Edjouma, Baba nu vor mai fi pe teren. Pantea, Ștefănescu, Luis Phelipe, nici ei nu vor mai fi. Gigi Becali (DigiSport)

Marius Șumudică: „FCSB va dori să șteargă cu buretele înfrângerea cu Rangers”

Marius Șumudică a fost surprins de înfrângerea drastică suferită de FCSB pe terenul lui Rangers, scor 0-4, însă spune că rezultatul îi va motiva pe rivali.

„Va fi un derby, cu siguranță se vor motiva, sunt o echipă bună, campioana țării, ați văzut la ce nivel joacă, au ajuns să joace în grupe (în Europa League - n.r.).

Asta înseamnă foarte mult și cred că rezultatul de ieri (n.r. - joi seară, 0-4 cu Rangers) nu poate decât să-i motiveze și să demonstreze că sunt o echipă puternică. Vor dori să șteargă cu buretele acest insucces.

Credeți că e greu să îți dai seama cu ce echipă va juca FCSB duminică? Noi suntem pregătiți, îi analizăm profund și încercă să găsim soluții.

Sunt ferm convins că vor schimba, o să apară jucători noi și trebuie să fim pregătiți. Au jucători de valoare, Olaru, Tănase, sunt jucători cu experiență. La noi, nu scoți niciodată în evidență individualitățile. La noi, grupul este cel mai important ”, a declarat Șumudică.

Rapid nu se poate baza pe Hromada (suspendat), în timp ce Kait și Săpunaru sunt accidentați.

peste 35.000 de fani sunt așteptați pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Rapid.

Detalii interesante despre FCSB - Rapid, conform lpf.ro: