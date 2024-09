FCSB - RFS 4-1. Mihai Stoica (59 de ani) a vorbit despre capitolul la care campioana României mai are de lucrat: modul în care se apără la cornere.

În minutul 23 al partidei de pe Arena Națională, RFS a marcat în urma unui corner la care FCSB nu a reușit să scape de pericol. Mingea a rămas în careu, iar Lipuscek a trimis-o în poartă.

FCSB - RFS 4-1. Mihai Stoica: „Luăm goluri din cornere, asta e o nenorocire”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că trupa lui Charalambous nu trebuia să le permită adversarilor să revină în joc.

„În momentul în care domini jocul, ai fază la care poţi să marchezi locul 2 şi din nimic îţi dau adversarii gol…

Gândeşte-te că noi luăm goluri din faze fixe, luăm goluri din cornere, asta e o nenorocire.

Pentru că e clar că începi să te gândești că e corner. Păi noi am luat gol din corner cu Sparta, am luat acum, am luat în campionat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

MM Stoica glumește după 4-1 cu RFS: „Noi nu suntem de acord cu locul 2”

Stoica spune că greul de-abia acum va începe pentru FCSB. Următoarea adversară a campioanei României va fi PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.

„Dacă dădea Tase gol (n.r. Florin Tănase) făceam poză la clasament. Noi nu suntem de acord cu locul 2.

Deocamdată suntem cu picioarele pe pământ, am jucat împotriva singurei echipe care ne este net inferioare.

De acum încolo începe competiția pentru noi, ce este extrem de important”, a mai spus președintele CA de la FCSB.

Clasamentul Europa League după etapa #1:

Ajax Amsterdam (4-0) - 3p FCSB (4-1) - 3p Lazio (3-0) - 3p

Clasamentul complet AICI

Programul FCSB în Europa League, sezonul 2024/2025: