Licență suspendată   Agentul Rareș Pop a fost sancționat de FIFA după ce a agresat fizic jurnaliștii și i-a amenințat

FIFA l-a sancționat pe agentul Rareș Pop în urma incidentelor care au avut loc în timpul partidei Rapid - Oțelul, când impresarul a agresat fizic un jurnalist și verbal alți doi.

După sesizarea făcută de FRF, forul mondial a hotărât să-i suspende licența pentru 60 de zile.

După ce a fost amendat și interzis pe stadioane pentru un an, Rareș Pop a fost sancționat și de către FIFA.

La meciul Rapid - Oțelul din etapa #11 a Ligii 1, agentul Rareș Pop l-a împins pe cameramanul GOLAZO.ro, Iosif Popescu, și i-a smuls telefonul din mână.

Apoi, l-a îmbrâncit violent pe Cătălin Stroia, reporter Iamsport, și l-a amenințat cu bătaia pe un jurnalist de la Fanatik, Iulian Stoica, dacă nu șterge filmarea pe care o făcuse. Totul, sub privirile Jandarmeriei și purtând o legitimație a clublui gălățean.

FIFA, licență suspendată 60 de zile pentru Rareș Pop

În urma sesizării făcute de FRF, FIFA a hotărât să-i suspende licența agentului Rareș Pop pentru 60 de zile.

Conform playsport.ro , suspendarea ar putea fi prelungită. Sancțiunea este una provizorie, iar în urma unei investigații, poate fi urmată de alte pedepse dure.

Agentul a fost sancționat și de către Jandarmeria Română. În urma incidentelor de la meciul Rapid - Oțelul, Rareș Pop a primit o amendă de 500 de lei și a primit interzis pe stadioane timp de un an.

Scuzele lui Rareș Pop

„Îmi cere scuze pentru evenimentul petrecut ieri seară. I-am transmis scuzele mele și în privat, regret profund, a fost o reacție anormală. Nu-mi stă în caracter, am mai trecut prin situații tensionate și le-am trecut cu calm. Era o învălmășeală, era o situație de stres. Nu mai știu fiecare eveniment produs, regret și îmi cer scuze.

În momentul în care Chira s-a accidentat, el fiind jucătorul reprezentat de mine, am coborât repede la ambulanță. Atunci am fost sunat de mama lui, ea plângea în hohote și încercam să o calmez. I-am spus că mă duc să-l încurajez pe Cristi, iar în momentul respectiv, într-o situație de stres, am reacționat cum nu trebuia. A fost o reacție la cald pe care nu trebuia să o am” a declarat agentul pentru Digi Sport.