Dinamo - FCSB 0-4. Florentin Petre (48 de ani) consideră că echipa sa a avut ghinion în derby-ul din Cupa României.

Antrenorul secund al lui Dinamo a preluat în derby atribuțiile lui Kopic, care este suspendat.

FCSB a reușit o victorie categorică în fața rivalilor de la Dinamo, impunându-se cu 4-0 într-o partidă disputată în prima etapă a Cupei României.

FCSB - Dinamo. Florentin Petre: „Astea sunt dușuri reci”

Florentin Petre, antrenorul secund al „câinilor”, e convins că echipa sa ar fi putut obține alt rezultat dacă egala după primul gol înscris de Băluță.

„Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă marcam golul egalizator la 0-1. A fost o primă repriză foarte bună din partea noastră.

Am încercat, la un moment dat, să protejăm jucătorii, pentru că am jucat din trei în trei zile. Nu am vrut să riscăm, deoarece avem nevoie de fiecare jucător în formă maximă.

Astea sunt niște dușuri reci, mai ales când jucăm cu FCSB, când eram jucător, așteptam aproape un an de zile . Am avut jucători accidentați, jucători foarte obosiți, dar nu avem ce să facem.

Suntem o echipă cu istorie care nu ne permite să lăsăm capul jos”, a spus Petre, la Prima Sport.

De ce a fost Florentin Petre pe banca lui Dinamo

În meciul Hermannstadt - Dinamo 0-2, Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a avut o izbucnire necaracteristică în minutul 34 și a fost eliminat.

Antrenorul lui Dinamo a răbufnit la marginea terenului, protestând vehement, nemulțumit că arbitrul nu acordase un fault.

A primit cartonașul roșu, însă s-a dus cu greu în tribună, după ce a țipat și a gesticulat către „central”.

Petre se va afla pe banca „câinilor” și în meciul cu UTA Arad.

Florentin Petre consideră că Dinamo a avut ghinion

Antrenorul secund de la Dinamo este convins că, deși echipa sa a încasat patru goluri, a avut parte și de ghinion în timpul meciului.

„Au o echipă bună, cu jucători valoroși, s-au investit zeci de milioane în ei. De aceea sunt și la echipa națională.

N-am zis că nu avem valoare, avem jucători de calitate. Avem foarte mulți jucători tineri, am vrut să protejăm anumiți jucători.