Eroul Donnarumma Portarul lui PSG a răbufnit, după ce a fost ales  omul meciului cu Liverpool: „Sunt nervos din cauza asta”

LIVERPOOL - PSG 0-1 (1-4 la loviturile de departajare). Gianluigi Donnarumma (26 de ani), portarul campioanei Franței, le-a răspuns celor care l-au criticat după înfrângerea din manșa tur.

Italianul a fost decisiv pe Anfield, cu două penalty-uri apărate.

Donnarumma susține că a fost criticat de presa din Franța în ultimele luni, acest lucru întâmplându-se și după primul meci cu Liverpool, 0-1 pe Parc des Princes, când a fost învins la singurul șut pe poartă al „cormoranilor”.

LIVERPOOL - PSG. Gigi Donnarumma: „Unii habar nu au ce înseamnă să fii portar”

Donnarumma s-a revanșat pe Anfield: a fost desemnat „Omul meciului”, după ce a apărat penalty-urile executate de Darwin Nunez și Curtis Jones.

„Sunt un pic nervos din cauza asta. Văd o mulțime de critici din partea jurnaliștilor, dacă îi poți numi așa, care habar nu au ce înseamnă să fii portar.

În tur am primit gol la singurul lor șut, a părut că a fost vina mea: întotdeauna mă gândesc să zâmbesc, să dau tot ce am mai bun și să muncesc pentru echipă.

Știam că nu va fi ușor pe Anfield, mai ales după 0-1 în prima manșă, nu este simplu să joci pe acest stadion, cu un public excepțional.

Sunt mulțumit de performanța echipei. Am făcut un meci mare, am știut să suferim și sunt foarte fericit că am câștigat, că am trecut în runda următoare”, a declarat Donnarumma pentru Sky Italia, citat de tuttomercatoweb.com.

Donnarumma a explicat de ce a fugit la vestiare înainte de loviturile de departajare: „A trebuit să urinez… Lăsând gluma la o parte, pregătisem ceva cu antrenorul de portari. A trebuit să iau ceva pentru a încerca să apăr niște penalty-uri”.

PSG va juca în sferturi împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Aston Villa și Club Brugge. În tur, echipa din Premier League a câștigat cu 3-1 în Belgia.