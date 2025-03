„Nu știu dacă o să mai joace” Curățenie la FCSB. Doi jucători,  criticați dur după remiza cu Rapid: „În viața lui nu va mai fi ales”

FCSB - RAPID 3-3. Gigi Becali, patronul campioanei, i-a criticat dur pe Malcom Edjouma (28 de ani) și pe Alexandru Musi (20 de ani), despre care spune că nu vor mai juca în tricoul campioanei.

Edjouma și Musi au fost introduși pe teren după pauză, însă finanțatorul FCSB consideră că sunt responsabili pentru rezultat.

FCSB - RAPID 3-3 . Gigi Becali: „Edjouma nu știu dacă o să mai joace”

„L-a scos, dar n-o să-l mai scoată. O să vină Chiricheș, nu mai jucăm noi acolo cu Edjouma. Edjouma, cât sunt eu la echipa asta, nu știu dacă o să mai joace.

Nu din cauză că a vrut să dea din foarfecă, meciul l-au trântit Edjouma și Dawa. A dat mingea în corner aiurea, a făcut faultul ală aiurea, două goluri din cauza lui.

Musi... o să vină George Popescu, o să joace ăla acolo U21, și terminăm cu Musi, toate mingile le-a pierdut. Să nu poți să bagi mingea în poartă din trei metri...

„Vine și Lixandru, ca să avem schimbare la centrul terenului, și am terminat bâlciul odată. În meciul următor poate juca. Și Popescu. Rămâne Olaru, atât, terminăm, am avut multe mâini moarte. N-ai ce să faci.

Echipa nu e pregătită cu Edjouma și cu Musi. Nu poți să joci fotbal cu doi jucători care pierd toate mingile. Nu vreau să mai stau să mai critic, îi las în pace, ce să le faci.

Contează asta acum? Cine a făcut schimbările? Asta e important? Ce să fac acum? Contează cine le-a făcut? Le-a făcut Pintilii din tribună”, a spus Becali la emisiunea Digi Sport Special.

O să vină George Popescu, Lixandru, să nu mă mai înnebunească Edjouma, să trebuiască să-l bag eu pe Musi, care le pierde pe toate, nu face nicio deposedare. La fotbal, dacă nu joacă toată echipa, n-ai ce să faci. Un om în minus, te distrezi cu ei. N-ai cum să câștigi meciul, nici cu un om în plus. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali nu o vede pe Rapid capabilă să lupte pentru titlu

„Unde să intre? Dacă are 5 puncte față de noi, față de Craiova și 6 față de CFR. Pe noi nu ne-a bătut, le bate pe alea de două ori și toți să se încurce?

Doar CFR și Craiova (n.r. - pot lupta cu FCSB pentru titlu). E bine și egalul, am rămas acolo la egalitate cu Craiova. Cu ce să ne încurce egalul? Suntem acolo, asta e. Nu ne avantajează, dar nu ne încurcă, e o diferență.

Dacă eram pe primul loc acum, era ceva, aveam două meciuri după aia nu atât de grele, cum sunt cu Rapid, Craiova, CFR. Acum echipa o să se odihnească, joacă ei la trei zile că joacă în Cupa”, a continuat finanțatorul FCSB.

Nu cred că e oboseală, când ai la mijloc un jucător care nu leagă jocul, îți e frică când ajunge mingea la el. Și mai ai unu care nu vine la minge (n.r. - Alexandru Musi). Am ales eu între el și Toma, acum în viața lui nu va mai fi ales. Nici Gheorghiță nu mai e Gheorghiță pe care l-am văzut în primele meciuri, probabil că ăla e obosit. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali îl laudă pe Alexandru Dobre: „Se rugau de mine să-l iau”

„Fundașii trebuiau să știe, a scăpat Dobre... Trebuiau să știe să se ducă, a greșit Radunovic, trebuia să se ducă după el, știa că are viteză.

Și greșeala de portar, ce cauți tu acolo? Când știi că Dobre e viteză, șut, gol, nu e vreun dribleur.

Îl laud pe Dobre, nu credeam, se rugau de mine, mă sunau de prin Franța, se rugau de mine, și taică-său, mesaje, până la urmă l-am blocat. L-a luat Rapidul și e fotbalist de fotbalist, viteză, marchează.

Ce rost avea să iasă Târnovanu. Când ești unu contra unu ieși, dar el era unu contra unu? Avea el treabă cu Dobre? Avea treabă cu poarta.

FCSB - RAPID 3-3 . Andrei Borza, eliminat

Eu am cu Musi ceva. Bagă mă mingea în poartă cu capul din doi metri, ai 20 de ani. Bagă mingea în poartă. El, săracul, e cu capul în nori. Dădea gol, era 4-3, la revedere.

Fac curățenie la vară, jucători de care nu vreau să mai aud de ei. Aduc 3-4 jucători. Până la urmă, sunt mulțumit că suntem acolo. Dacă joci cu om în plus, nu e în regulă. Dar asta e treaba, tot ce am jucat, trebuie să fim mulțumiți. Am fost peste ei, tot meciul i-am dominat”, a mai spus Becali.

Am luat astăzi niște goluri aiurea, de copii. Rapid a luat gol pe fază lucrată, eram în atac, la ei nu se anunța nimic. Gigi Becali, patron FCSB

FCSB - RAPID 3-3 . Cartonașe galbene pentru Koljic și Șumudică