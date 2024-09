RAPID - U CLUJ 0-2. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani) are o explicație simplă pentru succesul „șepcilor roșii”: are control complet asupra echipei sale.

U Cluj este neînvinsă în primele nouă etape din Liga 1 și s-a distanțat la cinci puncte în fruntea ierarhiei.

RAPID - U CLUJ. Ioan Ovidiu Sabău: „Avem liniște, nu mă pun în dificultate”

„Jucătorii visează, e încredere, așa se întâmplă când ai rezultate. Tot ce am obținut, am făcut-o pentru că ne-am antrenat foarte bine. Liderii din vestiar sunt serioși, familiști, se întâlnesc între ei.

Avem stabilitate financiară, nu se bagă nimeni peste noi, niciodată. Avem liniște, să nu-i uităm pe cei care ne asigură bugetul, nu mă pun în dificultate, pe cine să schimb, să bag . Și la alte echipe mai sunt avantaje, dar eu spun ce simt”; a spus Sabău la Prima Sport.

VIDEO. Rapid - U Cluj: faza penalty-ului transformat de Dan Nistor

„Trebuie să lucrăm mai mult la curaj”

Tehnicianul a vorbit și despre succesul cu Rapid și a spus care este singurul capitol la care Universitatea Cluj mai are de lucrat: curajul.

„În primul rând vreau să-mi felicit jucătorii. Să câștigi în deplasare, pe un teren destul de greu, ați văzut atmosfera din tribună, înseamnă că echipa e pregătită. Continuăm povestea frumoasă.

Am anticipat că vor pune presiune, ajutați și de public, au avut câteva ocazii de gol. Am reușit să contracarăm și să ieșim cu bine din acele clipe. Au venit acele contraatacuri, după 1-0 am început să avem mai mult curaj.

Aici trebuie să lucrăm mai mult, la curaj, la fiecare joc să jucăm ce antrenăm. Chiar și sub asemenea presiune, să facem jocul nostru. Dar de foarte multe ori nici adversarul nu te lasă.

A doua repriză a fost mult mai bună, de posesie, 1-2 atingeri, puteam face 3-0, au avut și ei în ultimele minute două ocazii importante”, a afirmat antrenorul.

„S-a creat un nucleu la U Cluj”

Sabău a vorbit despre atmosfera bună din vestiarul echipei: există lideri experimentați, jucători tineri talentați și fotbaliști cu o personalitate puternică.

„De trei etape suntem pe primul loc. Sper să am jucători care să nu se mulțumească doar cu atât, să creadă mai mult în ei.

E posibil în acest an să ne calificăm în play-off, să punem probleme oricărei echipe, să facem fericiți suporterii, cei care investesc în noi să fie mulțumiți de noi. E un obiectiv și acesta, să-i mulțumim pe cei care cred în noi.

Și mâna mea contează. Încerc să fac și eu treaba cât mai bine, să se simtă cât mai bine, uneori îi dau peste cap, dar recuperează ei”, a mai spus Sabău.