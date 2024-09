Namzya colaborează, pe lângă Lamborghini, cu Nissan, Tatra, Man, Nespresso sau Lavazza

Cel mai nou model al celor de la Lamborghini este Temerario, primul model cu un V8 dublu turbo din istoria mărcii

Marcela și Andra se declară „petrolhead girls” și speră să ajungă la Sant’Agata Bolognese, acolo unde are sediul Lamborghini

Dacă îți plac mașinile sport, atunci sigur și Lamborghini se numără printre bolizii care ți-au atras atenția. Iar dacă ești un pasionat al constructorului italian de automobile, atunci Invencible, Revuelto, Lanzador îți sună cunoscut. Celor trei modele li se adaugă, de curând, și Temerario. Ce au în comun acestea? Numele lor a venit de la două românce, Marcela Sărmășan și Andra Guțui.

Povestea începe în 2012, atunci când s-au cunoscut la cursurile de master online de la ASE. Fiecare dintre ele aveau deja o firmă, alături de soți, iar faptul că și-au dat repede seama că au aceeași viziune profesională le-a făcut să se gândească la un proiect comun. Voiau o carieră în domeniul advertising-ului și sperau să realizeze ceva care „să rămână pentru totdeauna în mintea oamenilor”.

Andra Guțui: „Pare o joacă”

În 2017 au lucrat împreună la un proiect care includea și partea de naming, iar ulterior, la o cafea, Marcela a întrebat-o pe Andra dacă nu vrea să dezvolte împreună o agenție specializată pe această nișă. „Da”, iar așa s-a născut Namzya.

Ziua buna, Marcela! Ziua buna, Andra! Ne definiți acest concept de naming agency, rar întâlnit în România?

Marcela: Naming agency sau o agenție de naming, este o agenție specializată în crearea de nume de branduri. Practic, ceea ce facem noi la Namzya este să creăm nume pentru companii, produse, servicii, tehnologii, arhitecturi de nume, cum ar fi o gamă întreagă de produse ce trebuie să fie denumite cu o conexiune sau un factor comun între ele. În acest moment, Namzya este prima și singura agenție de naming din România și ceea ce ne diferențiază de agențiile de branding, unde naming-ul este o mică parte din activitatea lor, îl reprezintă însuși procesul de creare de nume. Dacă pentru o agenție de branding sau o agenție full-service, crearea de nume este o mică activitate căreia nu i se alocă foarte multe resurse, la noi toate resursele sunt direcționate în găsirea celui mai bun nume de brand pentru clienții noștri. Și nici nu am putea altfel, având în vedere că mulți dintre clienții noștri sunt corporații care își lansează produsele la nivel internațional. Când lansezi un nume de brand pe mai multe continente, nu îți permiți să fii superficial în procesul de creare.

907 cai putere dezvoltă motorul V8 hibrid al lui Lamborghini Temerario

Pentru unii oameni totul pare o joacă. Cât este de serios să numești pentru posteritate astfel de modele și există un contract pe bani buni pentru acest serviciu?

Andra: Este oarecum normal să pară o joacă pentru că rezultatul final văzut în urma unui proces de naming este… un singur cuvânt. Mai mult sau mai puțin, fiecare persoană are capacitatea de a se gândi la anumite cuvinte care li se par potrivite pentru un nume de brand, chiar al unei mașini. Sentimentul atunci când vezi un nume cum ar fi „Temerario” este că „puteam și eu să fac numele asta, ce mare lucru”.

Marcela Sărmășan: „Nu ne-au permis accesul”

Și la fotbal ne pricepem cu toții, deci înțeleg.

Andra: Exact. Este foarte similar cu sentimentul pe care mulți comentatori sportivi îl au când urmăresc cu sufletul la gură un penalty la un meci de fotbal. Orice băiat, orice bărbat care a jucat fotbal cândva, mai bine sau mai puțin bine, toți au încercat un șut pe poartă de la 11 metri la un moment dat. De aceea atunci când un mare fotbalist ratează, comentariile curg și concluzia este că fiecare persoană care vizionează meciul din living-ul casei sale, consideră că ar fi dat gol, cu siguranță. La fel este și în domeniul nostru de activitate. Oricine ar putea să facă un nume, dar iată că nu toată lumea se ocupă cu acest lucru ca meserie de bază, de unde putem trage și concluzia că nu este atât de ușor cum pare. Procesul din spate implică foarte multe ore de documentare, de creație, de verificări pentru partea de înregistrare a mărcii la nivel global, de verificări lingvistice, culturale și multe altele. Legat de beneficiile financiare, cu siguranță, ele există. Este un serviciu destul de mult apreciat, mai ales de către companiile mari.

Cum s-au întretăiat căile Namzya cu acelea ale colosului Lamborghini?

Marcela: Prima interacțiune cu Lamborghini a fost în 2019, când am participat la Salonul Auto de la Geneva, unde se lansa prima mașină denumită de noi. Tata Altroz a producătorului indian Tata Motors. Atunci am vizitat standurile tuturor expozanților, printre care și Lamborghini, care avea expuse trei supercaruri: Aventador, Huracan și Urus. Am dorit să vedem îndeaproape mașinile și să ne fotografiem alături de ele, însă nu ne-a fost permis accesul în stand pentru că nu eram pe lista clienților sau invitaților lor. Astfel că am fost nevoite să rămânem la marginea standului, să admirăm mașinile de la distanță și acela a fost momentul în care ne-am spus că următoarea mașină denumită de noi, după Tata Altroz, va fi un Lamborghini. Și așa a fost. Ulterior, a urmat o negociere de doi ani de zile până am ajuns la semnarea contractului și începerea colaborării.

2,7 secunde îi trebuie lui Lamborghini Temerario să ajungă de la 0 la 100 km/h

V-ați „răzbunat”. Ați numit până acum patru modele Lamborghini. De unde vă inspirați? Sunt mai multe propuneri până vă opriți la una împreună cu italienii?

Andra: Baza inspirației pentru proiectele Lamborghini este întotdeauna istoria coridelor la nivel mondial. Toate numele de modele Lamborghini sunt inspirate de nume de tauri care au avut reușite spectaculoase în timpul coridelor. Numărul de propuneri livrate este destul de generos și, pe lângă aceste propuneri, am făcut mereu analize complexe. Am aplicat un sistem de rating pentru fiecare propunere conform unor criterii de bază pe care le-am dezvoltat special pentru aceste proiecte. Alegerea finală se face, de obicei, în baza notelor obținute de fiecare propunere în parte. Nu este un proces care are ca finalitate o alegere pur subiectivă (să sune bine și atât), contează aproximativ 10 aspecte esențiale pe care un nume de nou model Lamborghini trebuie să le întrunească, cum ar fi: poziționarea, implicațiile culturale la nivel global, facilitarea pronunției în multiple limbi, posibilitatea înregistrării numelui ca și marcă, emoția transmisă către publicul țintă și altele.

Marcela Sărmășan: „Vrem să mergem la Sant’Agata Bolognese”

De la Lanzador, un nume al unui taur celebru din coridele spaniole, v-ați oprit la Temerario pentru noul model. Ce reprezintă?

Marcela: Numele Temerario este și acesta un nume de taur de coridă care a luptat în Spania în 1875. De asemenea, Temerario înseamnă „neînfricat”, „îndrăzneț”, „curajos”. Acest nume evocă ideea de performanță extremă, inspiră depășirea limitelor și provoacă imaginația să viseze la experiențe și senzații intense. El întruchipează perfect spiritul acestei mașini super sport: distinctivă, fără compromisuri și capabilă să depășească limitele, exprimând, în același timp, ADN-ul brandului Lamborghini.

Există un contract între Namzya și Lamborghini? Adică veți mai numi și alte modele în viitor?

Andra: A existat un contract între Namzya și Lamborghini care a implicat modelele de mașini deja lansate. În principiu, acum este lansat pe piață întreg portofoliul nou Lamborghini. Pentru viitor, rămâne de văzut încotro va ajunge această frumoasă colaborare.

Ați fost invitate vreodată la Sant’Agata Bolognese? Dacă da, cum a fost experiența? Dacă nu, plănuiți să mergeți?

Marcela: Am fost invitate, însă nu am reușit să onorăm invitația. Avem o vizită planificată în viitorul apropiat, pentru care suntem entuziasmate.

340 de kilometri pe oră este viteza maximă atinsă de Lamborghini Temerario

Andra Guțui: „Ne plac motoarele clasice”

Sunteți petrolhead girls? Sau ați opta pentru mașini electrice?

Andra: Momentan, petrolhead girls. Ne place senzația pe care o oferă un motor puternic, dar clasic, pe benzină. Pe viitor, cu siguranță, vom încerca și o mașină electrică și vom reveni cu concluzia după ce o să avem această experiență minim un an de zile.

Vă uitați la competițiile auto? Dacă da, cine este pilotul vostru favorit?

Andra: Încă de când eram mică, obișnuiam să mă uit la Formula 1 cu bunicul și cu tatăl meu. De când am devenit adult, nu m-am mai uitat la toate cursele Formula 1, dar am mai urmărit ocazional. Cu siguranță, pe bucket list-ul nostru se află și participarea live la cel puțin o cursă de Formula 1. Ca pilot favorit, eu îl apreciez cel mai mult pe Max Verstappen pentru curaj, decisivitate, tehnica de condus agresivă, talent și focus. Îmi place foarte mult faptul că reușește să găsească „scurtături inteligente” în situații unde drumul clasic nu are posibilitatea de a conduce la un succes.

Dar tu, Marcela?

Nu pot spune că sunt un fan înrăit al competițiilor auto, însă plănuim să participăm live la un circuit de Formula 1. Cât despre un pilot favorit, clișeic sau nu, voi spune Lewis Hamilton.