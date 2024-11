„A fost traumatizant” Campioana olimpică Lavinia Agache povestește un episod în care a fost victima lui Bela Karolyi

Bela Karolyi, care s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2024, a fost antrenorul lotului feminin de gimnastică al României din 1971 până în 1981.

Bela Karolyi a pregătit-o pe Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal ‘76 și Moscova ‘80.

Mai multe sportive, printre care Emilia Eberle și Dominique Moceanu, au acuzat rele tratamente ale soților Karolyi, care au fost nevoiți să se retragă în anul 2000.

Moștenirea lui Bela Karolyi, dincolo de medalii olimpice, mondiale sau europene, este una controversată.

Metodele sale de coerciție au ieșit la iveală, iar mărturiile sportivelor care au luat cu el și cu Martha Karolyi, soția, sunt cutremurătoare. Abuzurile verbale, psihologice și fizice erau și ele parte a temeliei metodelor de antrenament.

Lavinia Agache: „Rămâi cu sechele”

Una dintre sportivele care au lucrat cu Bela Karolyi este și Lavinia Agache. Campioană olimpică cu echipa în ‘84, Lavinia este singura gimnastă din România care a învins-o pe Ecaterina Szabo, marea ei rivală și prietenă, de trei ori în finalele Campionatelor Naționale.

În 1981, 1982 și 1983. Cariera ei conține și un moment traumatizant, în care fața întunecată a lui Bela Karolyi a ieșit la iveală.

Bună ziua, doamna Agache. Știți că una dintre întrebările dumneavoastră a rămas fără răspuns.

Da, știu că Bela Karolyi a decedat. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Știu și la ce te referi cu acea întrebare. Nu am un răspuns la ea, dar a trecut acum. Nu mai contează.

Nu insist. Dar v-aș întreba altceva. Cel puțin în România, poate la generațiile mai în vârstă, există ideea că fără corecții fizice nu se obțin performanțe. Dumneavoastră știți din interior cum ar fi fost altfel. E corectă ideea?

Nu, categoric nu. Din punctul meu de vedere, un copil talentat, care muncește și care e pasionat de acest sport, el va reuși și fără să-l chinui. Nu trebuie bruscat, agresat, un copil. Nu erau necesare acele tratamente. Au fost traumatizante, rămâi cu sechele.

Știu că ați fost apropiată de Ecaterina Szabo. Această prietenie v-a ajutat să faceți față regimului nu tocmai simplu de gestionat la soților Karolyi?

Da, așa cred. Dar să știi că toți antrenorii erau severi, nu doar ei. Doar că de ei s-a aflat prima dată, de asta au rămas așa, cu imaginea asta. Eu eram favorita lui Bela și mă proteja. Eu și Kati Szabo. Dar colegelor li s-a mai întâmplat să primească anumite corecții fizice . Nu pot să spun că nu au existat. Între mine și Kati a fost întotdeauna o luptă și așa ne motivam una pe cealaltă. Eram apropiate valoric, iar cea care avea o zi bună la europene, mondiale sau naționale, câștiga. Eram bune prietene, stăteam în aceeași cameră. Era benefică această concurență.

Povesteați cu doamna Szabo despre aceste întâmplări nefericite?

Cristi, aveam 13 ani. Atunci faci ți se spune. Cel puțin atunci, pe vremea mea. Eram în comunism. Nu prea aveam un cuvânt de spus. Așa eram educați. Eram ca niște soldăței . Dar acel lucru face parte din viața mea de gimnastă. Învățăm din tot ce am experimentat în viață.

Lavinia Agache: „Bela era într-o fază de monstru”

Întrebarea fără răspuns a Laviniei Agache este din 1981. Într-un interviu acordat în acest an subsemnatului, fosta mare gimnastă a României a povestit cum a fost plesnită de Bela Karolyi într-un moment de furie a acestuia.

„Eram la Nadia Tour, în martie 1981, în SUA. Bela și Martha aveau să rămână în SUA. A venit, după încălzire, domnul Bela (n.r. - Karolyi), care era într-o fază din asta... de monstru, era furios, agitat...

După încălzire, cel mai probabil, noi mai trăgeam de costum, așa cum se întâmplă și acum. Sari, aterizezi, na… Nu toate lucrurile stau fixe pe tine.

Când a ajuns în dreptul meu a strigat: «Tu chiar atâta nesimțire poți să ai! Te scarpini în c*r în timpul imnului!? Rușine să-ți fie! Îți trădezi țara!». Și mi-a plesnit așa o palmă, că n-o să uit niciodată . Nu am înțeles nici până în ziua de azi ce a avut cu mine.

Apoi a plecat, iar eu am dat cu degetele pe obraz, lângă nas, pentru că am crezut sunt transpirată. Dar nu, îmi curgea sânge din nas. Mă lovise destul de tare .

Mi-am revenit, nu mi-am revenit, nu mai conta. Am șters sângele și am ieșit din nou în Madison Square Garden. Am făcut exercițiu. Nu-mi mai amintesc prea multe din el”, a spus Lavinia Agache pentru iAMsport.ro.

Zece ani mai târziu, în 1991, cei doi aveau să se întâlnească. În vârstă de 23 de ani, Lavinia a îndrăznit să-l întrebe pe fostul ei antrenor de ce i-a tras acea palmă care a făcut să-i curgă sânge din nas. „ Mi-a spus că nu-și amintește și atunci nu am mai insistat ”.

10 medalii are Lavinia Agache câștigate la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene

Nadia Comăneci: „Una dintre cele mai triste zile”

Bela Karolyi va fi ținut minte ca omul ce a îndrumat-o pe Nadia Comăneci spre câștigarea a cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice. De asemenea, antrenorul român a pregătit-o pe Mary Lou Retton.

Gimnasta i-a adus primul titlu olimpic Americii la individual compus, în 1984. Relația lui Bela cu Nadia a fost întotdeauna una foarte bună, mai multe gimnaste din acea perioadă declarând că antrenorul Karolyi nu s-a atins niciodată de gimnasta Comăneci. Cei doi au colaborat de când sportiva avea nouă ani.

Nadia a oferit o scurtă declarație în exclusivitate pentru GOLAZO.ro după decesului fostului ei antrenor.

Acum mă întorc de la funeralii. E o zi foarte tristă pentru mine. Una dintre cele mai triste. S-a stins din viață o persoană care m-a ghidat, prin tot ce a făcut, spre succesul primului 10 olimpic, de la Montreal 1976. Un om care m-a învățat să fiu puternică și cum să navighez în viață, prin situațiile dificile Nadia Comăneci

După ce au obținut azil politic în SUA, Bela și Martha Karolyi au devenit antrenorii echipei naționale a SUA în 1981.

Au pregătit lotul olimpic american, cu întreruperi, până în 2016, când s-au retras în urma scandalului cu medicul lotului olimpic al SUA, Larry Nassar.

Acesta a fost condamnat la 175 de ani de închisoare, pentru violuri, agresiuni și abuzuri sexuale asupra a sute de sportive. Unele dintre ele petrecute la ranch-ul soților Karolyi.