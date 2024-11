În vizită la Hagi  Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu , oaspeți la „Academia Gheorghe Hagi”: „O sursă de inspirație”

Mircea Lucescu, selecționerul României, și Răzvan Burleanu, președintele FRF, au vizitat, miercuri, „Academia Gheorghe Hagi”, cu ocazia partidei din UEFA Youth League.

Alături de Il Luce și șeful Federației Române de Fotbal, la Ovidiu au mai ajuns Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori, și Gabriel Bodescu, consilier FRF.

La aproape trei luni de la inaugurarea noilor facilități ale „Academiei Gheorghe Hagi”, reprezentanții Federației Române de Fotbal au mers că vadă cum arată noul hotel al academiei, dar și muzeul și facilitățile de pregătire.

Lucescu și Burleanu, în vizită la academia lui Gică Hagi

Cu ocazia partidei din UEFA Youth League, dintre Farul și Lokomotiv Zagreb, încheiată cu victoria croaților, scor 2-0, federalii au vizitat noile facilități ale academiei și au fost mpresionați de ce a construit Gică Hagi.

„Sunt impresionat să văd aceeași dedicație și-n afara terenului, în ceea ce-l privește pe Gică Hagi, și continuă să fie o sursă de inspirație.

Acest proiect, de la Ovidiu, a fost o sursă de inspirație și pentru foarte multe alte cluburi din țara noastră. Iar pentru jucătorii ce au trecut pe aici...

Îi vedem expuși aici, ceea ce înseamnă că și ei au contribuit prin efortul lor pentru a duce mai departe acest incredibil proiect.

(n.r. - despre muzeu) De la prima convocare, de la prima diplomă, te impresionează și îți confirmă toată această traiectorie remarcabilă a lui Gică Hagi”, a declarat Răzvan Burleanu.

„Academia Gheorghe Hagi” a fost înființată pe 6 aprilie 2009, iar în acești 15 ani a creat zeci de jucători pentru echipele naționale ale României și pentru fotbalul din Liga 1.

De asemenea, echipa de seniori a câștigat două titluri în Liga 1 în acest timp (unul sub Viitorul, unul sub Farul), plus alte zeci de trofee la copii și juniori.