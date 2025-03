DINAMO - HERMANNSTADT 2-0. Marius Măldărășanu (49 de ani), antrenorul sibienilor, consideră că începutul reprizei secunde a făcut diferența, în ceea ce privește învingătoarea partidei.

La două minute de la reluarea partidei, Eddy Ghanore a deschis scorul pentru Dinamo, cu un șut frumos din afara careului care nu i-a dat nici o șansă lui Căbuz. Ulterior, Cătălin Cîrjan a stabilit scorul final, în minutul 65.

DINAMO - HERMANNSTADT. Marius Măldărășanu: „Repriza a doua a fost una slabă a noastră”

„Diferența a făcut-o începutul de repriza a doua. Am făcut un fault inutil, a venit acea lovitură liberă, am respins, nimeni nu a ieșit, apoi a venit acel gol superb al lui Gnahore. După care au controlat jocul, a venit și al doilea gol, adică repriza a doua a fost una slabă a noastră, chiar dacă am încercat să intrăm în joc.

Îmi pare rău pentru prima repriză, pentru că am avut ocazile noastre bune, chiar dacă ei au avut posesia. Acea interpretare greșită a noastră de la faultul din minutul 46 a făcut diferența.

Dinamo își merită locul în play-off și azi a fost echipa mai bună, trebuie să recunosc ”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului la Prima Sport

Au fost mai buni decât noi, trebuie să recunoaștem. Nu pot să spun că jocul s-a pierdut la o fază, au fost tot meciul peste noi și este o victorie meritată. Ianis Stoica, atacant Hermannstadt

VIDEO cu golul lui Eddy Ghaore în Dinamo - Hermannstadt

Marius Măldărășanu, despre obiectivul celor de la Hermannstadt

Măldărășanu a dezvăluit și care va fi obiectivul echipei sale în play-out.

„Nu există nicio relaxare, se înjumătășesc punctele. Sunt obiective și obiective, bonusuri. Au acum bonusuri pentru locurile 7-8, ne dorim aceste locruri.

Mai este un meci, cu Rapid, vedem după. Este vorba despre un alt campionat”, a adăugat Măldărășanu.

Marius Măldărașanu, despre meciul cu Rapid

Tehnicianul celor de la Hermansstadt a vorbit și despre meciul din ultima etapă a sezonului regulat, cu Rapid, echipă pentru care a evoluat în perioada 2003 - 2008.

„Un meci normal. Mi-ar fi plăcut să jucăm cu play-off-ul pe masă, dar nu s-a putut. Dacă am fi câștigat ceva puncte din acea serie (n.r. șase înfrângeri consecutive) probabil se întâmpla lucrul acesta. Ei s-au calificat și merită pentru că au avut un parcurs bun acum pe regulat”.