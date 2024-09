RAPID - OȚELUL GALAȚI 0-0. Marius Șumudică (53 de ani) s-a declarat mulțumit de rezultatul de egalitate însă nu a ratat ocazia de a-și „taxa” jucătorii.

Giuleștenii nu au reușit nici de această dată să spargă gheața și să obțină prima victorie pe teren propriu.

4 egaluri și o înfrângere are Rapid pe Giulești în acest sezon

Marius Șumudică: „Facem prea multe greșeli”

Deși s-a declarat mulțumit de rezultat, tehnicianul Rapidului și-a „taxat” jucătorii și a transmis că este nevoie ca aceștia să depășească presiunea pentru a câștiga și pe teren propriu.

„E un rezultat echitabil, prima repriză ne-a aparţinut nouă. În a doua repriză au avut o ocazie mare, a scos-o Siegrist. E foarte greu să-i desfaci, e greu să le dai gol. A contat şi timpul de odihnă.

Nu am putut să joc cu Săpunaru. Paşcanu a avut o ocazie mare, dacă luăm aşa, noi am avut ocazii mai clare. Ei sunt o echipă care joacă de mult împreună. Nu pot să spun că sunt mulţumit, dar nici dezamăgit, am mai câştigat un punct, am venit la două puncte de locul şase şi mergem la Botoşani să câştigăm.

Trebuie să trecem peste bariera asta, a presiunii. Facem greşeli foarte multe, nu câştigăm dueluri foarte multe, avem nevoie să ajungem în careu mult mai mult. Îmi doresc mai mult să nu se ascundă, avem nevoie de personalitate, dar suntem o echipă tânără.

Cei care au venit de pe bancă, suntem mai ok din punct de vedere fizic. Am putut s-o ducem şi am fost acolo.

A fost un joc echitabil, cred că a fost corect rezultatul”.

Despre „seceta” pe care o traversează Burmaz, Șumudică a spus:

„Şi eu când eram atacant am avut o perioadă în care nu marcam, dar în primul rând trebuie să fii în gura porţii, să legăm pasele. E un tip inimos, dar nu e de ajuns, trebuie să apari acolo, să avem mai multe ocazii.

E benefic că n-am primit gol, casa o construieşti de jos, de la subsol, uşor uşor vom fi acolo. Cu o victorie la Botoşani, putem urca în play-off. Sper să fac cât mai multe puncte până în pauza de iarnă. După meciul cu Botoşani, pleacă zece jucători la naţionale”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Șumudică îi așteaptă pe Boupendza și N'Jie

De asemenea, Șumudică a declarat că îi așteaptă pe Clinton N'Jie și Aaron Boupenza și a anunțat că echipa va arăta altfel când va avea tot lotul valid.

„Când vor intra şi Boupendza, şi N'Jie va fi altceva, sunt jucători de calitate. L-am pierdut şi pe Hromada, nu e uşor. Petrila s-a cerut afară, el nu s-a antrenat deloc, a făcut injecţii, la fel şi Săpunaru, au nişte dureri… când voi avea tot lotul la dispoziţie, vom arăta altfel”

Parcă avem trac, dar nu consider că am făcut un meci rău astăzi. A fost un meci greu, Oțelul e o echipă bună, am încercat să dăm tot pe teren. Poate ne lipsește încrederea în noi, poate e un blocaj, dar spun asta mereu când facem egal sau când pierdem. Claudiu Petrila, jucător Rapid

După remiza cu Oțelul, Rapid este pe locul pe locul 9, cu 13 puncte.