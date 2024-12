Protestul lui Maignan Portarul lui AC Milan, din nou victima rasismului în Italia » A mers la arbitru la finalul meciului cu Verona 

Mike Maignan (29 de ani), portarul echipei AC Milan, susține că a fost abuzat rasial de fanii celor de la Verona.

AC Milan a avut parte de un meci foarte dificil pe terenul formației care luptă pentru a evita retrogradarea, dar s-a impus grație golului marcat de Reijnders, scor 1-0.

Mike Maignan, victima rasismului la meciul Verona - AC Milan 0-1

La finalul partidei de pe Stadio Marc'Antonio Bentegodi, portarul rossonerilor a mers la arbitrul Livio Marinelli și s-a plâns de scandările rasiste ale fanilor gazdelor.

La scurt timp, crainicul a cerut să se evite manifestările rasiste, un anunț întâmpinat de stadion cu huiduieli. Echipele s-au întors apoi la vestiare, scrie Gazzetta dello Sport.

Sursa citată confirmă că din tribune s-au auzit câteva insulte rasiste, nu și scandări, însă a afirmat că sunetele din tribune nu ajung până pe teren, din cauza pistei de atletism.

Mike Maignan, numit „maimuță” de fanii lui Udinese

Nu este pentru prima oară când Maignan îi raportează unui arbitru gesturi rasiste.

În sezonul precedent, la partida cu Udinese, portarul francez a părăsit terenul și a explicat:

„La primul gol, m-am dus să iau mingea și i-am auzit cum m-au făcut maimuță, dar nu am spus nimic. Apoi au făcut-o din nou și am cerut ajutorul băncii de rezerve, am spus că nu se poate juca fotbal așa. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva, nici cu mine, nici cu alți jucători”.

La acea vreme, Udinese a fost sancţionată iniţial cu un meci fără spectatori pentru insultele rasiste proferate la adresa lui Mike Maignan.

Udinese a făcut apel, iar Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) i-a redus pedeapsa și a decis închiderea tribunei Curva Nord pentru următoarele două meciuri de pe teren propriu.

16% dintre cele 800 de persoane intervievate de institutul SWG în perioada 24-26 ianuarie, după scandalul de la meciul dintre Udinese și AC Milan, au considerat că „a striga ca maimuţele sau a arunca cu banane în jucătorii de culoare” este ceva normal atunci când se susţine o echipă.