Mircea Rednic (62 de ani) nu a trecut peste momentul în care suporterii echipei sale au afișat un banner în care era acuzat indirect că aduce jucători la echipă doar pentru a obține bani din comisioane

Tehnicianul celor de la UTA consideră că nu merită un asemenea tratament, mai ales după ce a clasat echipa pe locul 7 în stagiunea precedentă

Mircea Rednic a susținut o conferință de presă azi, înaintea meciului cu FCSB din campionat, și a atins mai multe subiecte de interes.

FCSB - UTA Arad este programat duminică, 1 septembrie, de la ora 21:30. Meciul va fi transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Citește și Scandal cu galeria Rednic a luat foc când a văzut bannerul ultrașilor și a trecut la jigniri Citește mai mult Scandal cu galeria Rednic a luat foc când a văzut bannerul ultrașilor și a trecut la jigniri

Mircea Rednic, nervos la conferință: „Nu o mai tot frecați cu astea”

Mircea Rednic și-a amintit de bannerul afișat de o parte dintre suporteri la partida cu Farul Constanța - „Printre mingicari aduși pe comisioane, spiritul alb-roșu dispare”.

Foto: Facebook

În plus, tehnicianul a explicat că jucătorii români nu vor să vină la UTA Arad, iar dacă vor sunt scumpi, și nu există bani dați la semnătură, așa cum lasă de înțeles fanii arădeni.

„Cea mai bună performanță din ultimii 50 de ani”

„Românul nici nu ne-a băgat în seamă. Au venit numai jucători liberi, noi nu avem banii lui Steaua. Nu se dă bani la semnătură aici. Nu mai fabulaţi, nu mai inventaţi. Un salariu drept comision, atât se poate la noi.

Chiar m-a deranjat [bannerul]. Ar trebui să le fie ruşine pentru bannerul care a apărut. Era de anul trecut, cred, că era mototolit. Şi-atunci tot aşa, acum un an tot aşa vorbeau. Eu zic că la meciurile pe care le am avut noi, pe statistică am pierdut 4 puncte.

Rednic nu are nevoie de combinaţii, nu o mai tot frecaţi cu astea. Dacă eram răutăcios puteam să le răspund.

Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct, dar nu puteam să plec aşa. Am stat peste indicaţiile medicale şi am luat locul 7. Cea mai bună performanţă în ultimii 50 de ani!

Ce analizaţi?! Ce vorbiţi? Domnul primar a zis clar: «A fost singurul an în care n-am avut emoţii»”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă.