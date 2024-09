UTA - Farul 1-1. Mircea Rednic (62 de ani), tehnicianul arădenilor, a răbufnit la finalul partidei în care echipa sa a fost egalată în prelungiri.

„Puriul” a fost deranjat de atitudinea elevilor săi din finalul jocului și a luat foc în momentul în care a fost întrebat de un banner afișat de galerie.

Imediat după finalul partidei, tehnicianul arădenilor și-a criticat jucătorii și a transmis că aceștia ar fi trebuit să tragă de timp pentru a fi siguri de toate cele 3 puncte.

UTA - Farul. Mircea Rednic și-a criticat jucătorii

„ E greu de digerat egalul. Noi aveam mingea la portar, trebuia să tragem de timp, să jucăm lateral, nu lumânare . Au fost greşeli în lanţ, un aut dat cu uşurinţă, şi au reuşit să egaleze. E normal să fie dureros, am pierdut două puncte aşa uşor. Nu aveai voie! Chichiţe de experienţă. Au fost greşeli în lanţ, ar fi trebuit să se concentreze.

Și Farul a avut câteva situaţii de a înscrie, dar e minutul 94, ai 1-0, trebuie să gestionezi altfel jocul. Tragi de timp, vine doctorul, ai cârcei… Trebuie să faci și d-astea. Nu dai o lumânare. Se vorbeşte de arbitraje, dar şutul lui Omondi în mână, cot clar la Nedelcu. Nici acolo nu s-a intervenit de la VAR”, a declarat Mircea Rednic la Digi Sport

Mircea Rednic, enervat de bannerul afișat de ultrași

În timpului meciului cu Farul, galeria celor de la UTA au afișat un banner care îl avea ca țintă pe Mircea Rednic: „Prin mingicari aduși pe comisioane, spiritul alb-roșu dispare”.

O aluzie la jucătorii străini transferați de Mircea Rednic și care nu au dat randamentul așteptat de suporteri.

Rednic s-a enervat și a trecut la jigniri când a fost întrebat de banner.

„N-am ce să comentez, sunt transferuri bune, zic eu. Voi știți că jucătorii români sunt foarte scumpi acum? E din cauza legilor care s-au dat, obligațiile de a avea nu știu câți jucători în lot, de asta multe echipe preferă să ia străini. Românii sunt foarte scumpi.

Și acum am avut 4 jucătoru U21 pe bancă, 2 în teren. Acum o etapă am avut 6, acum două am avut 7. Sunt obișnuit. Lasați-o cu comisioane, familia Rednic nu are nevoie de comisioane, trebuie să fii cretin, tâmpit, voi doar vorbiți. Vorbiți cu dovezi! Nu ce scrieți prin articole nesemnate. ANAF-ul a fost de două ori peste fiica mea și au felicitat-o. Aici sunt lucrurile clare”, a răbufnit Rednic