Deși mai are nevoie de 1.000.000 de euro pentru centrul de recuperare pe care-l construiește la Oradea, Mihai Neșu (41 de ani) spune că a ales să nu ia contribuții de la firmele de pariuri.

„Nu am nimic cu cei care au acest business, dar eu sunt de alte principii. E un business care poate strica viața oamenilor și ne ferim de lucrurile astea” a explicat Neșu pentru GOLAZO.ro

Oricine vrea să ajute poate trimite un SMS cu textul CRED la 8844 prin care te abonezi să donezi 2 euro lunar

Un proiect greu e aproape gata. Viața în scaunul cu rotile nu l-a oprit pe Mihai să gândească, să inițieze, să găsească finanțare și să fie șef de șantier pentru locul care va fi inaugurat în luna septembrie.

Proiectul se numește Complexul de Recuperare Sfântul Nectarie, de la Oradea. Este dedicat recuperării persoanelor cu suferințe locomotorii, în special cei cu grad ridicat de handicap, cum e denumită de către legislația noastră.

„Am tot schimbat termenele”, surâde Neșu, autocritic și îngăduitor, în același timp.

El anunță însă că mai are nevoie de circa 1.000.000 de euro pentru a termina centrul, așa cum l-a proiectat.

De 13 ani, după ce accidentul de pe terenul de fotbal, i-a schimbat viața într-una în scaun cu rotile, fostul important fotbalist se gândește mai ales la cei care au probleme mai mari decât a lui, potrivit propriilor mărturii. Astfel s-a născut ideea centrului bihorean.

A bugetat 3,8 milioane euro, se ajunge la 6,5 milioane

Investiția a tot crescut în timp. „Prima dată, am bugetat 3,8 milioane, apoi am ajuns să cheltuim 5 milioane și jumătate până în prezent și tot cred că mai avem nevoie de un milion de euro ca să fie totul finalizat”, spune Mihai.

Chiar dacă mai are nevoie de o sumă mare, Neșu e optimist: „Nu putem să nu fim mulțumiți. Slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem în pragul ăsta.

A fost un vis mare și foarte greu de realizat. A fost nevoie de mulți de bani, au venit mulți oameni care ne-au ajutat și sperăm să vină să ne mai ajute să finalizăm complet și să fie totul la linie”.

La Gala Neșu, din 2023, n-au fost acceptați sponsori din betting

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, la Gala Mihai Neșu, care a fost organizată în mai 2023, pe stadionul Arcul de Triumf din București, s-a strâns o sumă considerabilă.

Cu aportul inclusiv a unor nume mari, precum Hagi, Olăroiu, Dan Șucu și alții, dar și cu un refuz ferm din partea organizatorilor Galei de a accepta propunerea din partea unor firme mari din industria pariurilor de a fi parteneri comerciali la acel eveniment.

„Suntem slabi ca oameni, pariurile te pot strica dacă nu ești atent”

De ce are această poziție? „Nu am nimic cu cei care au acest business, fiecare cu treaba lui, cine vrea să participe la pariuri e treaba lui, e o țară liberă, dar eu sunt de alte principii.

Mă bucur de ajutorul oamenilor simpli, firmele simple, cei cu pariurile au un altfel de business. E un business care poate strica omul din păcate. Deși ei acolo jos, la reclamă, pun foarte frumos să joci responsabil, dar e greu.

Când tot vezi la televizor, așa, peste tot pariuri, și îți prezintă ceva frumos, noi suntem slabi ca oameni. Te atrage și Doamne Ferește, poți să-ți strici viața dacă nu ești atent”, a adăugat Neșu.

Principiul meu e să mă feresc de lucrurile care pot strica viața oamenilor. Nu știu dacă cei din industria pariurilor au intenția asta, poate nu o au, dar e ceva riscant pentru om. Mihai Neșu

Neșu din Liga 1 e Laszlo Dioszegi

La începutul acestei ediții de Superligă, GOLAZO.ro a scris despre corelația fără precedent în fotbalul românesc dintre cluburi și gambling. 15 dintre cele 16 au pe tricouri numele unei case de pariuri, iar 13 îl poartă chiar ca sponsor principal.

Singura echipă care nu are deloc ca partener o firmă din industria pariurilor e Sepsi, unde patronul Laszlo Dioszegi are același principiu ca Neșu:

„Avem un principiu, pe care l-am impus, cu care sunt de acord cei din club și pe care l-am respectat, îl respectăm și îl vom respecta și de aici înainte. Și anume: fără case pariuri la noi pe tricouri.

De ce? Fiindcă nu vreau să am deloc de a face cu pariurile. În anii '80, când eram tânăr, am fost să văd un meci. Aveam plăcerea tânărului care mergea entuziasmat la stadion să vadă fotbal. Și știți ce am văzut? Un meci aranjat. De atunci, am oroare de așa ceva și mă țin departe”.