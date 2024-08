Noul campionat al Superligii stabilește un nou record al relației cu jocurile de noroc

15 din 16 echipe au ca sponsor o firmă de gambling, iar 13 îl poartă pe fața tricoului, ca partener comercial principal

În Anglia, cluburile au decis voluntar și unanim ca, din 2026-2027, jocurile de noroc să nu mai fie afișate pe fața tricourilor. În Spania și Italia interdicția e deja în vigoare, în Franța și Germania este permis.

Superliga 2024-2025 a început cu o situație de pionierat absolut. Niciodată, în prima ligă din România, nu au existat atâtea cluburi care să aibă un sponsor, principal sau secundar, din rândul industriei jocurilor de noroc și care să fie și expus pe echipamentul de joc.

În acest moment, dintre cele 16 echipe, singura formație care nu are nimic din zona bettingului e Sepsi Sf. Gheorghe. Veniturile fotbalului sunt dependente de industria jocurilor de noroc.

Cum arată tabloul relațiilor Superligii cu gamblingul

ECHIPA SPONSOR (BETTING) SPONSOR PRINCIPAL / SECUNDAR FCSB Betano Principal CFR Player, cazinou online&pariuri Principal Rapid Superbet Principal Universitatea Craiova Betano Principal Hermannstadt Unibet Principal Sepsi nu are niciun sponsor din betting - Poli Iași Maxbet Principal UTA Favbet Principal U Cluj Superbet Principal Farul Superbet Principal Dinamo Superbet Principal FC Botoșani Unibet Principal Oțelul Mr Bit Secundar Petrolul Mr Bit Secundar Gloria Buzău Superbet Principal Unirea Slobozia Mr Bit Principal

Ponderea jocurilor de noroc s-a dublat. Acum două sezoane, în 2022-2023, numărul cluburilor care aveau o casă de pariuri ca sponsor principal, pe fața tricourilor de joc, era la jumătate din cel din prezent.

CIFRE

6 cluburi aveau sponsor principal o casă de pariuri în sezonul 2022-2023, ceea ce înseamna 37,5% din campionat

13 cluburi au în prezent ca sponsor principal o firmă din industria jocurilor de noroc, ceea ce înseamnă peste 80% din Liga 1

4 cluburi nu aveau deloc pe tricouri numele unei firme de betting acum două sezoane: FCU Craiova, Sepsi, Voluntari și Chindia

De ce Sepsi e singura fără sponsor din betting

Cum se explică faptul că Sepsi e singurul club care nu face reclamă pariurilor și nici nu atrage fonduri de la acestea? Argumentează patronul grupării covăsnene, Laszlo Dioszegi.

„ Avem un principiu , pe care l-am impus, cu care sunt de acord cei din club și pe care l-am respectat, îl respectăm și îl vom respecta și de aici înainte. Și anume: fără case pariuri la noi pe tricouri . De ce? Fiindcă nu vreau să am deloc de a face cu pariurile.

În anii '80, cînd eram tânăr, am fost să văd un meci. Aveam plăcerea tânărului care mergea entuziasmat la stadion să vadă fotbal. Și știți ce am văzut? Un meci aranjat. De atunci, am oroare de așa ceva și mă țin departe”, a spus cel care o conduce pe Sepsi.

11 sponsori are Sepsi, în frunte cu MOL și OTP Bank

Dioszegi susține că inclusiv recent a fost căutat de o casă de pariuri. „Cred că și săptămâna trecută ne-a propus cineva din industria respectivă să ne fie sponsor. Nu doar că am refuzat, dar nici măcar n-am inițiat vreo discuție preliminară.

Spunem nu imediat oricărei propuneri din această direcție. Nu vrem nimic, nimic, din zona caselor de pariuri”, a adăugat patronul lui Sepsi.

În 2023, Sepsi a produs din sponsorizări și publicitate 1,8 milioane de euro, fiind undeva la mijlocul acestei ierarhii în Liga 1.

În precedentele două sezoane, Sepsi a câștigat 4 trofee: două Cupe și două Supercupe ale României, plus un play-off de Conference League.

CIFRĂ

25% din toate veniturile cluburilor de Liga 1 în anul 2023 au provenit din sponsorizări și publicitate (toate, nu doar cele ale caselor de pariuri): mai precis 29,5 milioane de euro, în vreme ce încasările totale au fost de 114 milioane

FRF, LPF și competițiile sunt sponsorizate de case de pariuri

Nu doar cluburile de fotbal sunt conectate puternic la rețeta de sponsorizare din zona industriei de betting, ci și forurile care conduc fotbalul românesc.

LPF, pentru campionatul intern, iar FRF pentru echipele naționale, dar și pentru Cupa României și Liga 2.

Echipa / Competiția Sponsor Liga 1 Superbet Cupa României Betano Liga 2 Casa Pariurilor Echipele naționale Casa Pariurilor

Cum e în fotbalul din Occident: restricții peste restricții și chiar interziceri

Dacă în România, dependența cluburilor față de sponsorizările din zona bettingului e la cel mai înalt nivel, în fotbalul din Occident tendințele sunt îndreptate în celălalt sens. Și reflectă trendul european de reducere a influenței jocurilor de noroc în sport și nu numai.

Această poziționare vizează problemele legate de dependența de jocuri de noroc și protejarea minorilor și a altor grupuri vulnerabile de expunerea excesivă la promovările acestora și, implicit, la tentația de juca.

Legislația și relația comercială club - betting în marile campionate

ANGLIA

Echipele din Premier au decis, în aprilie lui 2023, ca de la startul sezonului 2026-2027, nici un club să nu mai aibă voie să imprime pe partea din față a tricourilor de joc numele sau logo-ul unor case pariuri, cazinouri sau loterii.

Cluburile din Anglia au luat această măsură în mod voluntar, cu un vot în unanimitate, tocmai pentru a diminua din expunerea de care au parte în prezent firmele din industria jocurilor de noroc. Au existat, înainte de acel vot, consultări inclusiv cu cei din Departamentul de Cultură, Media și Sport, mai ales că Guvernul Marii Britanii a anunțat că are în vedere legi mai restrictive în privința jocurilor de noroc.

Industria de betting va putea să fie prezentă pe echipamentul formaților din Premier League și dincolo de 2026, însă doar pe mânecile tricourilor sau chiar în alte zone, dar care să fie mult mai puțin vizibile decât fața tricourilor.

8 cluburi din Premier League aveau în aprilie 2023 sponsor principal o casă de pariuri: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton și West Ham

SPANIA

Cluburilor din La Liga nu li se mai permite să facă reclamă la jocurile de noroc pe tricouri din 2021

În ultimul sezon în care a fost permisă reclama, 7 cluburi din cele 20 din prima ligă aveau ca sponsor principal o casă de pariuri

ITALIA

Cluburilor din La Liga nu li se mai permite să facă reclamă la jocurile de noroc pe tricouri din 2019

BELGIA

Începând cu iulie 2023, Belgia a introdus o interdicție treptată a publicității pentru jocuri de noroc

Începând de la 1 ianuarie 2025, cluburile de fotbal nu mai au voie să facă reclamă, pe fața tricourilor, nici unei firme de betting, iar publicitatea pe stadion va fi interzisă respectivei industrii

Interdicția va fi totală de la 1 ianuarie 2028, când echipele nu vor mai avea voie să poarte deloc numele sau logo-ul firmelor de pariuri, nici pe mâneci

OLANDA

Guvernul olandez va interzice sponsorizările de pariuri pe echipamentele de joc ale cluburilor începând cu iulie 2025

Restricții stricte privind publicitatea la TV, radio și pe panourile publicitare sunt deja active în Olanda din iulie 2023

FRANȚA

Permite promovarea caselor de pariuri pe fața tricourilor de joc. Singurul club care are o casă de pariuri pe piept e Le Havre.

GERMANIA