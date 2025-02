Sabău vrea titlul  Tehnicianul clujenilor, după ce „studenții” au revenit pe primul loc în Liga 1 : „De ce să nu ne gândim?”

Oțelul Galați a pierdut împotriva celor de la Universitatea Cluj, scor 0-1, în etapa #28 din Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre meciul în urma căruia echipa sa a urcat înapoi pe primul loc, cel puțin temporar.

Clujenii au 51 de puncte acumulate după cele 28 de meciuri jucate, în timp ce gălățenii se află pe poziția 12, cu 29 de puncte.

Oţelul - U Cluj 0-2. Ovidiu Sabău: „Vreau să ne gândim la titlu”

„Ne-au surprins cu schimbarea sistemului de joc, dar am reușit totuși să jucăm mai mult în zona centrală și să blocăm acea superioritate numerică a lor în zona laterală.

Am jucat destul de bine, foarte maturi ca echipă în prima repriză. Am avut ocazii puține, dar am reușit să înscriem. În a doua repriză am cedat puțin fizic în atac”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la Prima Sport.

Vreau să devenim o echipă mult mai puternică, să ne gândim, de ce nu?, la o clasare în primele trei sau chiar la titlu. De ce să nu ne gândim? Echipele sunt echilibrate valoric, am stat pe primul loc atâta timp. Nu trebuie să apară automulțumirea Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău, despre Chipciu şi Nistor: „Se simt ca niște antrenori pe teren”

Fabry a marcat unicul gol al meciului, în minutul 20. Reușita a fost frumoasă, venind după ce l-a depășit pe Bonilla în careu și a trimis mingea în plasă:

„Fabry nu are ritm, dar are calitate. Mă bucur foarte mult pentru el. Ca jucător nou venit, ai nevoie de realizări, să te integrezi și să fii acceptat de grup” .

De asemenea, antrenorul i-a lăudat și pe veteranii Dan Nistor (36 de ani) și Alexandru Chipciu (35 de ani).

I-am felicitat, pentru că au făcut iarăși un joc excepțional. Alex și Dan sunt lideri în teren prin ceea ce fac, se simt ca niște antrenori în teren, au personalitate, joacă pentru echipă, ei sunt de atâta timp la echipă și se simte valoarea lor. Ovidiu Sabău.

Dan Nistor a bifat astăzi meciul cu numărul 470 în Liga 1, urcând astfel pe locul 5 în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe meciuri din istoria competiției, alături de Costel Câmpeanu.

Ionel Dănciulescu – 515 meciuri

– 515 meciuri Costică Ștefănescu – 490 meciuri

– 490 meciuri Florea Ispir – 485 meciuri

– 485 meciuri Ladislau Boloni – 484 meciuri

Ioan Ovidiu Sabău, despre calificarea FCSB-ului în optimile Europa League: „PAOK a fost apatică”

Tehnicianul a vorbit și despre meciul FCSB - PAOK, încheiat 2-0, în urma căruia echipa bucureșteană a ajuns în optimile Europa League:

„Este o echipă foarte matură și curajoasă, care a dominat și a controlat jocul.

Jucătorii au găsit soluții când aveau mingea, mișcarea jucătorilor a fost permanentă, au avut o stare de spirit și o motivație mult mai mare decât PAOK.

PAOK mi s-a părut apatică, nu aș vrea să se supere Răzvan, dar parcă îi chinuia meciul de fotbal sau nu știu cum să mă exprim.

N-avea trăiri, emoție, aștepta să se termine meciul, să plece acasă”.