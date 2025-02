„Champions League de România”  Chipciu o vrea pe Rapid în play-off: „Vor fi meciuri fabuloase”. Ce spune despre FCSB - Lyon

Oțelul Galați - U Cluj 0-1. Ardelenii revin pe primul loc în Liga 1, cel puțin provizoriu.

Alexandru Chipciu (35 de ani) a contribuit decisiv la golul la singurul gol al partidei, semnat de Andrej Fabry (27 de ani).

Fundașul stânga al celor de la U Cluj, Alexandru Chipciu, se aștepta la un meci foarte greu la Galați.

Jocul a fost îngreunat și de terenul înghețat, care a devenit foarte dur.

Alexandru Chipciu: „Ne era frică să nu ne accidentăm”

Chipciu a declarat că victoria este una foarte importantă, mai ales pentru moralul echipei, înaintea unui play-off ce se anunță extrem de dificil.

„A fost un meci greu, pe un teren impracticabil în repriza a doua. În jumătatea noastră era înghețat, ne era frică să nu ne accidentăm.

Trei puncte importante. Am luptat eroic pe final, am avut și ceva șanse la bara lor, dar și noi am avut o bară.

La sfârșitul sezonului regular se vor înjumătăți punctele, dar e important să te menții acolo, în plutonul echipelor din față”, a declarat Alexandru Chipciu, după meci, la Prima Sport.

Chipciu o vrea pe Rapid în play-off: „Vor fi meciuri fabuloase”

Internaționalul român și-ar dori ca ultima calificată să fie Rapid, pentru ca play-off-ul să beneficieze de un grad ridicat de spectaculozitate:

„Va fi un play-off cum n-a mai fost, mai ales dacă se califică și Rapidul. O echipă foarte bună și ea. Mi-aș dori să fie și Rapidul în play-off, pentru că vor fi meciuri fabuloase.

Am jucat multe meciuri importante și am arătat personalitate: am bătut Dinamo, am învins Rapid de două ori, ok, la Cluj cu acea greșeală de arbitraj, am învins CFR de două ori, am fost superiori multor echipe.

Singura echipă care ne-a pus în dificultate foarte mult a fost FCSB, când am jucat la Cluj. Va fi un play-off frumos, Champions League de România” .

Alexandru Chipciu: „Se poate întâmpla orice cu Lyon”

Fostul jucător al celor de la FCSB a văzut meciul cu PAOK, scor 2-0, și s-a bucurat de succesul roș-albaștrilor.

Acesta consideră că FCSB are șanse bune și contra celor de la Olympique Lyon, în optimile de finală din Europa League

„Ne-am uitat toți, echipa este puternică. Chiar dacă aș putea fi acuzat că sunt subiectiv, am și acolo o grămadă de prieteni, ne-a dat un imbold ca o echipă românească să facă rezultatele pe care le-au făcut ei.

Dacă raportăm investițiile pe care le-a făcut fotbalul românesc și echipele cu care au jucat ei, e o minune ce s-a întâmplat!

E o echipă puternică Lyon. Noi am bătut Ajax, Chelsea, se poate întâmpla orice, nu știi cât control ai asupra acestor lucruri ”, a mai spus Chipciu.

Ce urmează pentru U Cluj în Liga 1

După acest meci, U Cluj a revenit pe locul 1 în Liga 1, cu 51 de puncte, după 28 de meciuri disputate.

Până la încheierea sezonului regulat, „studenții” vor mai avea două confruntări .

Pe 1 martie, „alb-negrii” vor întâlni FC Botoșani, iar pe 8 martie, vor juca acasă împotriva celor de la Farul Constanța.