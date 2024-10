PAOK - FCSB. Pantelis Kapetanos (41 de ani), fostul golgheter al campioanei României, știe ce probleme ar putea întâmpina „roș-albaștrii” în această seară în meciul din Grecia, din etapa a doua din faza principală a Europa League.

PAOK - FCSB va avea loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pantelis Kapetanos, fost jucător la FCSB, a vorbit despre PAOK Salonic, formația pe care o va înfrunta campioana României în Europa League.

Grecul știe ce dificultăți va întâmpina echipa antrenată de Elias Charalambous.

PAOK - FCSB. Kapetanos, avertisment pentru campioana României

„Foarte puternică. A schimbat mult nivelul de când a venit Savvidis (n.r. - patronul celor de la PAOK). Cu Răzvan, PAOK este o echipă care are multe idei de joc și joacă foarte bine pe atac.

El schimbă mereu 4-5 jucători pentru că vrea să aibă tot timpul jucătorii proaspeți sută la sută. La mijloc și pe atac sunt foarte buni”, a declarat fostul jucător grec, potrivit prosport.ro.

Kapetanos subliniază faptul că echipa grecească are probleme în apărare și spune că FCSB ar trebui să profite de acest lucru.

„Joacă rapid, dar au probleme în «spate». Acolo trebuie FCSB să forțeze, să atace. PAOK primește goluri. Nu sunt foarte siguri în apărare

Le place să aibă mingea. Au un joc controlat, pozițional și atacă mereu din margine. FCSB are un stil apropiat de PAOK, dar nu are jucătorii cu experiență pe care îi are PAOK”, a continuat fostul atacant al celor de la FCSB.

În față sunt 3-4 jucători periculoși pentru FCSB. Zivkovic este foarte bun, joacă de mult timp la PAOK. Konstantelias este un mare talent și este și el periculos, iar Taison are calitate experiență mare. Vârf cred că va fi Tissoudali, care este cel mai bun atacant al lor în momentul acesta Pantelis Kapetanos, fost jucător al FCSB

Kapetanos, fost golgheter la FCSB

Grecul a ajuns liber de contract la FCSB, în 2008, după ce a petrecut două sezoane la PAOK, unde a bifat 26 de apariții și a înscris de patru ori.

În primul său sezon pentru „roș-albaștri”, a marcat 11 goluri, egalând performanța colegului său din atac, Bogdan Stancu.

Sezonul 2009-2010 a fost și mai bun pentru Kapetanos, grecul reușind să înscrie 15 goluri în campionat și două în Europa League, unul în remiza cu Twente, scor 1-1, și celălalt în înfrângerea cu Fenerbahce, 1-3.

Pantelis Kapetanos a mai jucat pentru:

Iraklis

AEK Atena

FCSB

CFR Cluj

Skoda Xanthi

Veria

În prezent, fostul jucător de la FCSB antrenează clubul grecesc Makedonikos Foufas, conform transfermarkt.com.