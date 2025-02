PAOK Salonic - FCSB 1-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre succesul obținut la Salonic.

Returul va avea loc joi, de la 19:45, la București.

Învingătoarea „dublei” o va întâlni în optimi pe Eintracht Frankfurt sau Lyon.

Condusă la Salonic din minutul 21, campioana FCSB a întors rezultatul cu golurile marcate de Gheorghiță și Dawa, jucători introduși în startul reprizei secunde.

PAOK - FCSB. Charalambous: „Nu putem sărbători”

„Nu sunt multe lucruri de zis. Felicitări pentru meciul de astăzi, s-a terminat doar prima manșă, nu putem să sărbătorim.

Sunt fericit că am câștigat meciul acesta, dar mai avem încă un meci săptămâna viitoare.

Am spus oricum înainte de partidă că indiferent de rezultatul de astăzi meciul doi va decide calificarea.

Am avut emoții la pauză, gândindu-ne că am putea primi și noi un cartonaș roșu. A trebuit să fim deștepți, am luat niște decizii, iar cei care au intrat au ajutat și au marcat.

Trebuie să fim foarte atenți, PAOK este foarte periculoasă în meciurile din deplasare, a declarat Elias Charalambous la Digi Sport.

Charalambous, despre Gheorghiță și Dawa: „Nu e un jucător care să nu fi dat totul”

Charalambous a vorbit și despre modificările efectuate în partea secundă.

„Jucătorii care intră trebuie să ajute echipa. Toate schimbările au funcționat astăzi: Edjouma, Baba, toți care au intrat au făcut diferența și asta este important.

Nu pot să spun că este vreun jucător care nu a dat totul. În prima repriză nu am jucat cum am dorit, în a doua ne-am îmbunătățit jocul, dar vorbim doar despre prima manșă.

Trebuie să găsim soluții, indiferent că rămânem cu un om în minus sau avem un jucător în plus, trebuie să găsim variante.

Sunt tot felul de situații într-un meci, nu știi niciodată ce se poate întâmpla, dar asta este.

Vreau să le mulțumesc încă o dată suporterilor noștri, au venit din nou, i-au susținut pe jucători”, a mai spus Charalambous pentru sursa citată.

FCSB, al 17-lea meci european din acest sezon

Acesta a fost cel de-al 17 lea meci al campioanei României în cupele europene.

„Sper să fie mai multe. Trebuie să rămânem umili și sper să avem cât mai multe partide în Europa.

Dar acum vine meciul cu Buzăul, nu avem timp să ne bucurăm, trebuie doar să ne recuperăm”, a mai spus Charalambous.