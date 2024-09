Danezul Patrick Olsen (30 de ani) a semnat cu Dinamo la începutul lunii septembrie și a fost deja integralist în două partide, cu Unirea Slobozia și cu Oțelul Galați.

Mijlocașul a dezvăluit că a fost aproape de retragere în urmă cu 6 ani, însă nu a renunțat și totul s-a schimbat în bine în cariera sa.

La finalul sezonului 2017/18, Olsen a retrogradat cu Helsingor în liga secundă din Danemarca. Lipsit de motivație, mijlocașul i-a transmis soției că va continua să joace doar dacă își va găsi o echipă de primă divizie.

Patrick Olsen a fost aproape de retragere: „Nu mai avea sens să am aceste obstacole”

Un sezon mai târziu, Patrick a semnat cu Aalborg și a revenit în primul eșalon al fotbalului din țara sa.

„Da, am avut gânduri despre retragere. Am avut atunci când am retrogradat din prima divizie. I-am spus soţiei «Ascultă, dacă nu îmi găsesc contract în prima ligă, cred că termin cu fotbalul» . Nu mai avea sens pentru mine să am aceste obstacole.

Cel mai important este că în carieră te poţi prăbuşi rapid, dar în acelaşi timp te poţi ridica la fel de rapid. Chiar dacă ai perioade dificile, îţi poţi reveni foarte repede. Asta e important să îţi aminteşti ca fotbalist. Poţi avea perioade dificile, însă totul se poate schimba în câteva săptămâni. Se poate schimba totul şi să ai cea mai bună perioadă.

Am multe regrete, dar nu pot schimba nimic. Încerc să privesc în faţă, să încerc să folosesc ceea ce am învăţat în trecut, pentru a face bine în viitor. Ăsta e singurul lucru pe care îl poţi face, nu mai poţi schimba nimic”, a declarat Patrick Olsen, citat de orangesport.ro.

319 meciuri a jucat Patrick Olsen de-a lungul carierei. A înscris 26 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

Patrick Olsen s-a născut în Danemarca, la Tarnby, însă pașii carierei sale l-au purtat prin multe alte țări: Italia (Inter), Franța (Lens), Norvegia (Stromsgodset), Elveția (Grasshoppers) și Polonia (Slask), înainte să ajungă în România.

După 10 etape, Dinamo a acumulat 16 puncte și ocupă locul al treilea în clasamentul Ligii 1.