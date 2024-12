Criza de la Manchester City  Guardiola: „ Nu am jucători ”. Ce transferuri are pe listă tehncianul „cetățenilor”

Manchester City traversează cea mai slabă perioadă din era Guardiola, cu o singură victorie în ultimele 10 meciuri jucate în toate competițiile.

Antrenorul spaniol pune situația pe seama numărului mare de accidentări și are planuri să întărească lotul în fereastra de transferuri din iarnă.

„Cetățenii” se pregătesc pentru derby-ul cu rivala din oraș, Manchester United, duminică, de la 18:30, pe Etihad.

Guardiola: „Îmi doresc jucătorii înapoi”

Antrenorul lui City are dificultăți tot mai mari în ultima vreme în a găsi o formula de joc care să obțină rezultate, din cauza numărului mare de accidentați, precum Rodri, De Bruyne (revenit între timp), Ake, Akanji sau Stones.

„Ceea ce îmi doresc e să am jucătorii înapoi, jucătorii pe care îi avem deja, îmi doresc echipa pe care o aveam la începutul sezonului.

Am spus de multe ori. Acesta este singurul regret pe care îl am, nu am jucători. Acești jucători, nu alții noi. Dar la un moment dat poate îi vom avea, vom vedea”, a declarat Guardiola potrivit goal.com.

Wirtz, Zubimendi și Guimaraes, pe lista de transferuri a lui Guardiola

Cu toate că-și dorește înapoi jucătorii care sunt deja parte din lotul său, Guardiola și-a pregătit și o listă de transferuri pentru perioada de mercato din această iarnă.

Printre numele prezente pe listă, tehnicianul și i-ar dori pe Martin Zubimendi (25 de ani) de la Real Sociedad, pe Bruno Guimaraes (27 de ani) de la Newcastle, dar și pe tânărul star al lui Bayer Leverkusen, Florian Wirtz (21 de ani), scrie The Times, potrivit mundodeportivo.com.