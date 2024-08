Rapid București l-a transferat pe Alexandru Pașcanu (25 de ani) de la Ponferradina pentru 350.000 de euro.

Fundașul a semnat un contract pe trei ani.

Rapid București își continuă campania de transferuri și a anunțat luni, 29 iulie, că l-a transferat pe Alexandru Pașcanu de la Ponferradina.

Fundașul a semnat un acord pe trei ani, iar Rapid a plătit clubului spaniol 350.000 de euro.

„Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid. Am fost la un meci de-ale Rapidului, în 2018, contra Stelei, și am stat în galerie, am rămas impresionat de atmosferă.

Eu am plecat din țară la cinci ani, însă am locuit la câteva minute de stadionul Giulești, astfel încât cred că era inevitabil să ajung la Rapid ”, a spus noul fundaș al Rapidului, potrivit unui comunicat al clubului.

Directorul sportiv al Rapidului: „Pașcanu va aduce un plus”

Directorul sportiv al Rapidului, Daniel Sandu, a adăugat că „Pașcanu este un jucător care nu are neapărat nevoie de prezentare.

Este un jucător cu experienta, care și-a făcut junioratul în Anglia și care a jucat în ultimii patru ani în Spania. Cu siguranță, ne va ajuta mult și va aduce un plus pentru noi”, conform sursei citate anterior.

Pe poziția de funaș central, Pașcanu va avea de concurat cu Paul Iacob, Filip Blazek, Cristian Ignat și experimentatul Săpunaru.

Cine este jucătorul care nu are nevoie de prezentare

Alexandru Pașcanu s-a născut la Bârlad, pe 28 septembrie 1998. Măsoară 1,87 metri și poate evolua pe toate pozițiile din defensivă.

Cel mai des a evoluat ca fundaș central și fundaș dreapta, însă poate evolua și într-un sistem cu trei fundași centrali, ca fundaș central-dreapta, dar și fundaș stânga la nevoie.

În cariera sa, Pașcanu a evoluat pentru Leicester U18 și U21, CFR Cluj, FC Voluntari, Ponferradina și Sporting Gijon.

Pașcanu și-a început cariera în Anglia, jucând de la vârsta de 8 ani până la 20 de ani la Leicester City.

În 2019, a fost transferat de CFR Cluj și împrumutat la FC Voluntari.

Ulterior, a fost achiziționat de Ponferradina, unde a devenit titular până la retrogradarea echipei în liga a treia spaniolă.

În sezonul trecut, Pașcanu a fost împrumutat la Sporting Gijon, unde a jucat 26 de meciuri și a marcat un gol împotriva lui Elche.

Paşcanu, cel mai selecţionat din istoria naţionalei de tineret

Pașcanu a jucat și în UEFA Youth League în sezonul 2016/17, marcând un gol pentru Leicester într-un meci cu FC Copenhaga și fiind titular în toate cele șase meciuri din grupe.

De asemenea, Pașcanu e unul dintre cei mai selecționați jucători din istoria naționalei de tineret a României, cu 25 de jocuri.

A fost convocat și-n naționala de seniori a României, în 2018, sub comanda lui Cosmin Contra, însă nu a apucat să debuteze.