Ce vrea să spună Șumudică  GOLAZO.ro a aflat ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la Rapid , care a anunțat că va face dezvăluiri la finalul sezonului

Marius Șumudică, 54 de ani, a lăsat iar de înțeles că urmează să plece în curând de la Rapid, după ce spusese la fel și când spectatorii aruncaseră bulgări de zăpadă spre el.

Tehnicianul a simțit în perioada aceasta că nu l-au susținut nici conducerea, nici suporterii și că experiența de la Rapid a fost una cu mult mai dificilă decât își imagina el atunci când era fericit să-l înlocuiască pe Lennon.

„O să vorbesc într-o conferință de presă, după finalul sezonului, despre tot ceea ce am trăit aici în perioada asta”, a spus Marius Șumudică după ce Rapid a învins-o pe Dinamo cu 1-0.

El a mai zis și că nu va exista o continuitate în conducerea echipei, deci ar urma să plece la finalul stagiunii.

Corsicanu e cu Șumudică, Bocciu e împotriva lui

Ce l-a supărat atât de tare încât să amenințe cu o conferință de presă în care să dezvăluie adevărul propriu?

Șumudică a simțit mandatul acesta de la Rapid ca pe o capcană în care a picat atunci când el nu numai că a fost disponibil, dar chiar a insistat să fie instalat în locul lui Neil Lennon.

El a ajuns într-un club în care nu toți oamenii din conducere îl doreau, și nici suporterii nu erau cu toții convinși că Șumi ar fi fost soluția corectă.

Mulți fani nu sunt de acord cu comportamentul lui Șumudică, ei cred că Rapidul nu poate fi modernizat câtă vreme el e antrenorul, iar Corsicanu și Bocciu sunt șefii galeriei.

Tehnicianul cu un trecut rapidist a mai și picat la mijloc într-un conflict grav galerie-club.

Viorel Moldovan crede că Șumudică e cel mai slab antrenor

Și nu s-a simțit bine deloc alături de o conducere care nu l-a vrut. Șumi i-a avut ca aliați numai pe oamenii din staff-ul tehnic: secunzii Cristian Petre și Gabriel Mărgărit, preparatorul fizic Ciprian Moscu.

Plus analiștii video: Marius Șumudică junior, fiul lui, și turcul Șener Gencturk. Și a mai existat Victor Angelescu care a insistat pentru angajarea lui.

Șumudică a simțit că ceilalți din conducere au fost chiar împotriva lui, nu doar că nu l-au susținut. Mai ales cu Viorel Moldovan și cu Daniel Sandu a avut o relație rece.

Într-o ședință de la începutul acestui an, Moldovan ar fi spus: „Orice am decide noi în privința lotului n-o să facem nimic, că avem cel mai slab antrenor din România și cel mai slab staff!”.

5 puncte avea Rapid când a fost angajat Marius Șumudică. Giuleștenii pe care îi conducea Neil Lennon nu câștigaseră niciun meci în primele șase etape

Ceea ce Șumudică a aflat. El a continuat deși a mai fost tentat să renunțe, sperând că va bifa un parcurs extrem de bun și că o să prindă astfel un contract în zona arabă ori în Turcia.

20.000 de euro primește lunar Șumudică la Rapid

Marius Șumudică a propus, înainte să fie angajat, să semneze „în orb” un contract doar din iubirea pentru club.

Apoi a realizat că documentul îi era complet defavorabil și că poate să fie demis oricând cu clauze bune pentru societate, fără să fie despăgubit.

Citește și