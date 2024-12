DINAMO - POLI IAȘI 2-0. Raul Opruț (26 de ani) a anunțat obiectivul „alb -roșiiilor”, după o nouă victorie pe teren propriu.

Golurile marcat de Dennis Politic și Patrick Olsen au dus Dinamo din nou pe primul loc.

La finalul partidei, fundașul stânga al lui Dinamo a tras primele concluzii și a transmis că este devreme ca „alb -roșiii” să se gândească la titlu.

DINAMO - POLI IAȘI. Raul Opruț: „E devreme să ne gândim la titlu”

Potrivit lui Opruț, prioritatea principală a lui Dinamo este accederea în play -off.

„Suntem pe primul loc, am fost și săptămâna trecută. Suntem bucuroși, fericiți, ne bucurăm că am făcut un meci bun în care am dominat adversarul, am dat continuitate victoriei de la Buzău, iar acesta era lucrul cel mai important.

E devreme să ne gândim la titlu. Obiectivul este să intrăm în play-off după care vom lua meci cu meci cum s-a întâmplat și până acum” , a declarat Raul Opruț

VIDEO cu golul lui Dennis Politic

Raul Opruț: „M-am bucurat degeaba”

Foarte activ și pe fază ofensivă, Opruț a reușit să îl învingă pe goalkeeperul moldovenilor în minutul 76, după o centrare a lui Politic, dar reușita sa a fost amânată pentru o poziție neregulamentară în care se afla „șeptarul” dinamovist:

„Din păcate, m-am bucurat degeaba. Asta e cel mai urât lucru acum cu sistemul VAR, pentru că te bucuri, îți exprimi emoțiile, și până la urmă trebuie să ți le iei înapoi”.

Poziția neregulamentară în care se afla Politic la reușita anulată a lui Opruț/Foto: Captură Prima Sport