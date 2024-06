Răzvan Lucescu (55 de ani) este singurul antrenor român din străinătate care, în sezonul 2023/2024, a reușit să câștige campionatul cu echipa sa, PAOK Salonic, în Grecia.

PAOK ar putea da peste FCSB în preliminariile UEFA Champions League, în această vară.

Răzvan Lucescu a bifat cel de-al doilea titlu oficial din carieră alături de PAOK Salonic - ar fi fost al treilea dacă nu i-ar fi fost retras unul la „masa verde”, în 2018 - iar gândul său se îndreaptă către viitoarea campanie europeană.

Tehnicianul va face tot posibilul pentru a-și duce echipa în Champions League, competiție care din ediția 2024/2025 va avea un nou format, cu 36 de echipe.

În turul doi preliminar, PAOK Salonic, formație care va fi cu siguranță cap de serie, ar putea da chiar peste campioana României, FCSB.

Răzvan Lucescu și-ar dori întoarcerea în fotbalul românesc

Întrebat dacă se mai gândește să se întoarcă, la un moment dat, în fotbalul românesc, Răzvan Lucescu a răspuns fără ezitare.

În România, Răzvan Lucescu le-a pregătit pe FC Brașov, Rapid București și Petrolul Ploiești. De asemenea, a fost și selecționerul naționalei de seniori a României.

Alături de Rapid, Răzvan Lucescu a cucerit două Cupe ale României (2004/2005, 2005/2006) și a dus echipa în acel sfert UEFAntastic, împotriva Stelei (actuala FCSB).

„Sunt pe val. În momentul de față nu este corect să plec. Nu mă gândesc că nu aș mai veni în țară. Iau în calcul această variantă.

Sunt român, m-am simțit bine aici. Am evoluat, am învățat să depășesc frustrări. Sigur, îmi doresc să revin în fotbalul românesc. Pământul ăsta are ceva special, tot timpul îți dorești să te întorci”, a declarat Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.