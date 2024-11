Lucescu răsuflă ușurat  Tehnicianul român, după prima victorie a echipei sale în Europa League: „Nu am fost deloc calm”

Răzvan Lucescu (55 de ani) s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi după prima victorie în faza principală a Europa League, scor 2-0, pe terenul celor de la RFS.

Despodov și Chalov au punctat pentru campioana Greciei, în minutele 2, respectiv 59.

Răzvan Lucescu: „Chiar și o greșeală în minutul 90+5 te poate costa”

Tehnicianul român a vorbit despre stările trăită după primul gol al echipei sale și a transmis că așteptă aceeași atitudine de la elevii săi și în următorul meci, cu Kallithea, în campionat.

„Nu am fost deloc calm, trebuia să continuăm la fel. Nu am vrut să complic lucrurile împotriva acestei echipe, nu am vrut să-mi las jucătorii să se relaxeze.

Jucăm într-o competiţie în care chiar și o greșeală în minutul 90+5 te poate costa.

Am vrut să înscriem un alt gol, dar pe de altă parte știam cât de important este să nu primim un gol.

Riga a obținut puncte pe acest stadion cu Galatasaray și Anderlecht și a pierdut la limită în deplasare.

Trebuie să avem aceeași concentrare la meciul următor (n.red. - cu Kallithea), la fel și în Europa League. Arată (n.red. - victoria cu RFS) că ne întoarcem la mentalitatea de a lupta și de a obține victorii.

Trebuie să fim complet concentrați și să arătăm că totul se face cu muncă asiduă și concentrare absolută și să continuăm așa în toate competițiile”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit sport24.gr.

Reamintim că, în acest sezon de Europa League, atât RFS, cât și PAOK au fost învinse de FCSB.

După această primă victorie în faza principală a Europa League, formația antrenată de Răzvan Lucescu a urcat momentan pe locul 27.