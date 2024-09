GOLAZO.ro a scris azi despre tensiunile pe axa COSR - Toyota și despre intervenția CIO, după ce Ion Țiriac i-a luat fața sponsorului oficial al mișcării olimpice

Într-o poziție oficială emisă miercuri dimineață, Toyota România confirmă că a discutat cu COSR despre evenimentul organizat de miliardar

Când vor primi medaliații mașinile Toyota promise? Detalii, mai jos, în răspunsurile reprezentanților companiei.

CONTEXT: Toyota, sponsorul Comitetului Olimpic Internațional și partener de ani buni al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a rămas cu buza umflată după Jocurile Olimpice din această vară.

Compania japoneză promisese câte o mașină fiecărui sportiv român medaliat, dar Ion Țiriac a fost mai rapid și a organizat propriul eveniment imediat după finalul competiției de la Paris, luând tot caimacul de expunere și de impact!

Cei de la Toyota s-au simțit tratați neprofesionist de către partenerii lor din COSR, iar nemulțumirea japonezilor a ajuns la CIO . Mihai Covaliu a fost convocat imediat să dea explicații.

Președintele COSR a încercat să se apere la CIO spunând că nu-l putea împiedica pe Țiriac sau pe oricine altcineva să ofere un premiu, că el nu a girat folosirea simbolurilor olimpice într-un eveniment privat și că el a fost acolo în calitate de fost sportiv, nu de președinte al COSR.

Toyota a refuzat, inițial, să comenteze. După publicarea investigației GOLAZO.ro, compania auto s-a răzgândit

GOLAZO.ro a trimis mai multe întrebări către Toyota România, dar compania a evitat orice comentariu pe marginea subiectului. În această dimineață însă, la 3 ore după publicarea investigației, pe adresa redacției au venit răspunsurile pe care le regăsiți, integral, mai jos.

Pe scurt, Toyota România spune că a discutat cu COSR despre evenimentul lui Țiriac, dar evită să apese prea mult pe acest subiect, considerând că tensiunea a fost stinsă după comunicatul oficial dat de COSR.

Respectivul comunicat poartă titlul „Toyota este unicul sponsor al COSR, pe segmentul mobilitate”, iar COSR chiar îi ceartă pe cei ce se ocupă cu „popularizare și publicitate neolimpică”.

Cel mai important, Toyota România a confimat pentru GOLAZO.ro că își va respecta promisiunea de a premia medaliații olimpici cu câte o mașină. Data evenimentului este, deocamdată, necunoscută.

Iată răspunsurile Toyota de azi, la întrebările trimise de redacție în timpul documentării.

În februarie 2024, înalți reprezentanți ai Comitetului Olimpic Român au participat la un eveniment al companiei dvs (lansarea noului model CH-R). În declarațiile oficiale s-a menționat atunci în mod clar și repetat că Toyota România va premia toți sportivii medaliați la JO Paris 2024 cu câte o mașină, așa cum a făcut, de altfel, și după JO Tokyo 2020. Ce se întîmplă cu promisiunea din februarie 2024? Va mai fi respectată sau nu? Dacă da, când?

Împreuna cu partenerul nostru COSR suntem în curs de pregătire a evenimentului „Gala 110 ani de Olimpism în România”, în cadrul căruia toți sportivii medaliați la Jocurile Olimpice Paris 2024 vor fi premiați cu mașini Toyota. Informații legate de acest eveniment vor fi comunicate ulterior.

Cum apreciați faptul că COSR a fost implicată într-un eveniment similar (premierea sportivilor cu autoturisme), alături de o companie concurentă a dvs și care nu este partener oficial COSR? V-a deranjat această acțiune petrecută imediat după JO, alături de toți sportivii medaliați la Paris? Sau ați fost consultați de COSR înainte de a-și da acordul pentru acel eveniment?

Am discutat ulterior evenimentului aceste aspecte cu partenerul nostru și am fost asigurați că a fost vorba despre un eveniment privat la care nu a fost adresată nicio invitație instituțională. Pe parcursul parteneriatului cu Toyota România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a comunicat în repetate rânduri și a reafirmat și în cadrul comunicatului de presă transmis zilele trecute faptul că „Toyota este unicul sponsor al COSR, pe segmentul mobilitate, cu referire atât la automobile, cât și la alte echipamente de mobilitate asociate”. Totodată în cadrul aceluiași comunicat se afirmă următoarele: „COSR își exprimă public dezacordul față de campaniile de popularizare și/sau de publicitate neolimpică, care încalcă regulile CIO în materie și se dezice total de astfel de situații, rămânând loiali Toyota Motor Corporation și Toyota România”.

Considerați că, din postura de partener oficial al Olimpismului din România, ați fost prejudiciați în vreun fel? A fost încălcată explicit vreuna dintre clauzele contractului pe care îl aveți cu COSR?

Toyota este partener de mobilitate a Jocurilor Olimpice încă din 2015. Din 2017, Toyota România a dezvoltat un parteneriat excelent cu COSR care s-a concretizat într-un real sprijin în construcția performanței olimpicilor români, prin punerea la dispoziție a 10 automobile dedicate susținerii mobilității sportivilor români aflați în program de pregătire pentru Jocurile Olimpice. Mai mult decât atât, medaliații olimpici la JO Tokyo 2020 au fost premiați cu o mașină Toyota, iar în acest an, caravana Toyota organizată în data 21 iulie a condus către aeroport delegația olimpică participantă la JO Paris 2024. Așadar este vorba despre o viziune strategică de sprijinire a sportului românesc care se întinde pe o perioadă de mai bine de 7 ani. Considerăm că sportivii olimpici, medaliații, pot primi mașini de la orice persoană privată în condițiile în care nu se încalcă regulile CIO în materie de campanii de popularizare și/sau de publicitate neolimpică.

O parte dintre sportivii români înainte de JO Paris 2024, la o acțiune a sponsorului. Foto: Toyota România

Ați discutat cu oamenii din conducerea COSR despre nemulțumirea dvs referitoare la acest eveniment? Cum vi s-a explicat situația?

Cum va decurge colaborarea dvs cu COSR în continuare? Plănuiți să prelungiți parteneriatul?

Parteneriatul cu COSR este unul de succes pentru Toyota România, iar decizia cu privire la continuarea colaborării va fi anunțată ulterior.