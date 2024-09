Tensiuni la nivel înalt din cauza premiilor pentru sportivii români medaliați la JO Paris 2024.

Ei au fost răsplătiți de Fundația Țiriac cu mașini Hyundai. Dar sponsorul oficial al COSR era Toyota, care promisese și el mașini sportivilor.

Compania japoneză s-a supărat, considerând că șefii COSR n-au respectat parteneriatul și că au favorizat un competitor.

Scandalul a fost raportat inclusiv la CIO, iar Covaliu a fost chemat să dea explicații. Ce urmează?

Tensiuni majore în lumea olimpismului din România, cu două companii-gigant prinse într-un joc al orgoliilor. La mijloc, sportivii medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mai jos, faptele, informațiile obținute de GOLAZO.ro și declarații ale celor implicați.

Parteneriatul Toyota - COSR

Toyota, una dintre cele mai mari companii auto din lume, este partenerul oficial al Comitetului Olimpic Internațional. Și plătește sume uriașe pentru dreptul de a-și asocia imaginea cu mișcarea olimpică internațională.

Din 2017, Toyota România a devenit și partenerul Comitetului Olimpic Român pe plan local.

În baza acestui parteneriat, Toyota a oferit mașini medaliaților după Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar (aur la dublu vâsle) au primit atunci câte o Toyota C-HR Full Hybrid, în timp ce medaliații cu argint (Ana Maria Popescu, Ciprian Tudosă, Marius Cozmiuc, Cosmin Pascari, Ștefan Berariu, Mugurel Semciuc și Mihăiță Țigănescu) au primit câte o Toyota Corolla Touring Sports Full Hybrid.

Ancuța Bodnar la volanul mașinii Toyota, primită din partea sponsorului japonez după medalia de aur de la Tokio 2021

Promisiunea de astă-iarnă: mașini pentru medaliați

La începutul acestui an, mai exact pe 28 februarie 2024, conducerea COSR a fost prezentă la un eveniment Toyota, prilejuit de lansarea modelului C-HR.

Au participat președintele Mihai Covaliu și vicepreședintele George Boroi, plus sportivi în activitate sau foste glorii. La acel eveniment s-a anunțat faptul că și medaliații de la Paris vor primi mașini Toyota.

Mihai Covaliu, la evenimentul Toyota din februarie 2024

„Ne dorim ca, la Paris, un număr cât mai mare de sportivi români să câştige medalii şi, astfel, să fie recompensaţi cu un automobil de la Toyota. Bineînţeles, şi în funcţie de culoarea medaliei pe care o vor câştiga. Inclusiv evenimentul de astăzi este făcut în acest sens, de a da încredere sportivilor, de a-i determina să se autodepăşească la această ediţie a Jocurilor Olimpice”, a declarat atunci Covaliu.

Maşini vor fi pentru toate medaliile. Ei să se concentreze la ceea ce au de făcut și să urce pe podium, iar după aceea vă asigur că vor fi mulţumiţi. Mihai Covaliu, președinte COSR, la evenimentul Toyota, din februarie

Cum s-a băgat Țiriac în față

Așadar, Toyota promisese recompense consistente pentru sportivi și plănuia, în acest fel, să capitalizeze la nivel de imagine parteneriatul cu COSR.

Compania japoneză aștepta finalul Jocurilor Olimpice pentru a organiza evenimentul cu medaliații de la Paris.

Dar pe turnantă a apărut Ion Țiriac, care în doar câteva zile a luat tot caimacul de expunere și de impact! Un adevărat blitzkrieg de branding personal și corporate, într-un moment de maximă atenție și emoție a publicului.

Ion Țiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de euro

Pe 30 iulie, imediat după ce David Popovici a câștigat cursa de 200 de metri liber la JO Paris, miliardarul Țiriac a transmis că va premia personal fiecare aur olimpic românesc cu câte o mașină Hyundai.

Ulterior, promisiunea s-a extins și la cei care au luat argint sau bronz, diferența fiind făcută de modelele de mașini.

9 medalii a câștigat România la JO Paris 2024: 3 de aur (David Popovici - înot, canotaj dublu vâsle masculin și canotaj 8+1 feminin), 4 de argint (canotaj dublu vâsle feminin, canotaj dublu rame feminin, dublu vâsle categoria ușoară și Mihaela Cambei - haltere) și 2 de bronz (David Popovici - înot și Ana Maria Bărbosu - gimnastică, după decizia TAS)

La câteva zile după întoarcerea sportivilor români din Franța, Ion Țiriac a organizat un eveniment spectaculos, la București, și i-a premiat pe cei 16 medaliați, după cum urmează:

Medalie de aur = Hyundai Ioniq 5, electric (aprox 53.000 euro)

= Hyundai Ioniq 5, electric (aprox 53.000 euro) Medalie de argint = Hyundai Kona (pret minim 25.000 euro)

= Hyundai Kona (pret minim 25.000 euro) Medalie de bronz = Hyundai Bayon (pret minim 20.000 euro)

Celor care au luat două medalii li s-a dublat premiul de la Țiriac, adică au primit două mașini!

În plus, a fost recompensată și Sabrina Voinea, cea care a terminat pe locul 4 finala de la sol, după ce a încercat la TAS, fără succes, să urce pe podium.

Efortul făcut de cel mai bogat român, prin intermediul Fundației Țiriac, a fost unul considerabil: peste un milion de euro!

Suntem aici să plătim tributul, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun. Ați făcut mult mai mult decât credeam, vă mulțumesc. Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi mă refer la mine, la familia Țiriac și la fundație. Ion Țiriac

De ce s-a supărat Toyota

La festivitatea de la sediul Țiriac Collection din Otopeni au fost prezenți toți sportivii premiați, dar și Mihai Covaliu sau Elisabeta Lipă, foști mari campioni care, în prezent, fac parte din conducerea COSR: Covaliu e președinte, Lipă e unul dintre vicepreședinți.

Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă și Octavian Morariu la evenimentul organizat de Ion Țiriac

A fost momentul în care, spun sursele GOLAZO.ro, cei de la Toyota România au răbufnit, simțindu-se tratați neprofesionist de către partenerii lor din COSR.

În plus, totul a avut, evident, și o altă miză, legată de orgoliu, de rivalitate și de lupta pentru cota de piață.

Grupul Țiriac, care în România reprezintă și comercializează mărcile Mercedes, Ford, Jaguar, Mitsubishi, Land Rover si Hyundai, este unul dintre principalii competitori pentru Toyota.

(Hyundai) este o mașină de care m-am îndrăgostit imediat, atât din punct de vedere al designului, dar și cum se pretează la drum lung. Este digitalizată complet, aproape că merge singură. Ancuța Bodnar, la câteva zile după ce a primit mașina Hyundai la evenimentul Țiriac

Practic, orice beneficiu de imagine pe care Toyota îl aștepta în schimbul sumelor investite conform contractului cu COSR s-a dizolvat în doar câteva zile, prin apariția lui Țiriac în peisaj și prin participarea COSR-ului la evenimentul în cauză.

„Pe de altă parte, și COSR a fost într-o situație aproape fără ieșire: cum ar fi reacționat sportivii și opinia publică dacă COSR ar fi refuzat recompensele generoase de la Țiriac? Tot ce puteau face era să-l convingă pe Țiriac să-și amâne evenimentul, pentru ca Toyota să aibă întâietate, așa era normal. Dar nu s-a întâmplat”, a adăugat o sursă din industrie.

S-a ajuns la CIO

Ținând cont că Toyota este partener oficial al Comitetului Olimpic Internațional, deci conexiunile sunt la nivel înalt, iritarea lor a ajuns imediat sus. Motiv pentru care CIO a cerut de urgență explicații la București și l-a convocat pe Mihai Covaliu la o discuție.

CIO este renumită pentru regulile sale draconice referitoare la publicitatea asociată Jocurilor Olimpice. Totul este foarte bine reglementat, iar cei care nu sunt parteneri ai CIO ori ai Comitetelor Olimpice Naționale nu au voie să se folosească de ideea de olimpism ori de însemnele olimpice pentru a se promova.

Ion Țiriac a fost președintele COSR între 1998 și 2004, așadar regulile CIO nu îi sunt străine. Ce s-a întâmplat însă la București? Pe mașinile dăruite medaliaților a fost inscripționat logo-ul Paris 2024, iar pe podiumul evenimentului a fost vizibil simbolul cercurilor olimpice.

Simbolul Paris 2024, cu fonturile specifice, inscripționat pe mașinile Hyundai date cadou de Ion Țiriac

Mihai Covaliu a încercat să le explice celor de la CIO că nu-l putea împiedica pe Țiriac sau pe oricine altcineva să ofere un premiu, că el nu a girat folosirea simbolurilor olimpice într-un eveniment privat și că el a fost acolo în calitate de fost sportiv, nu de președinte al COSR.

După discuția cu CIO, Covaliu a fost nevoit să se delimiteze public de orice asociere cu Țiriac, iar, în urmă cu câteva zile, COSR a emis și un comunicat în care încerca să repare relația cu Toyota, exprimându-și loialitatea și recunoștința pentru acest „sponsor excepțional”.

COSR îi ceartă pe cei care fac „publicitate neolimpică”😉

În același comunicat, care poartă titlul „Toyota este unicul sponsor al COSR, pe segmentul mobilitate”, COSR chiar îi ceartă pe cei ce se ocupă cu „popularizare și publicitate neolimpică”:

„Anul Olimpic reprezintă cel mai solicitat an în ceea ce privește asocierea vizualului Jocurilor Olimpice cu terțe branduri.

COSR își exprimă public dezacordul față de campaniile de popularizare și/sau de publicitate neolimpică, care încalcă regulile CIO în materie și, se dezice total de astfel de situații, rămânând loiali Toyota Motor Corporation și Toyota Romania.

Interesant este că la postarea de pe pagina oficială de Facebook a COSR a reacționat chiar un angajat al Toyota România. El a semnalat iritat că la evenimentul organizat de Țiriac a fluturat steagul cu însemnele olimpice, lucru interzis de regulile CIO.

Imaginea publicată de angajatul Toyota, cu simbolurile olimpice expuse la evenimentul lui Ion Țiriac

Interviu Mihai Covaliu: „Da, poate momentul premierii a fost nepotrivit… Dar totul e în regulă”

Domnule Covaliu, cum evoluează relația dintre COSR și Toyota? Vor mai fi medaliații de la Paris recompensați și de Toyota, după ce au fost deja premiați de o companie concurentă (Țiriac / Hyundai)?

Nu a fost nicio discuție în acest sens, că nu s-ar mai premia. Nu ne-au comunicat nimic cei de la Toyota. Domnul Țiriac a făcut un gest foarte frumos. Un gest pe care l-a considerat potrivit, să răsplătească eforturile sportivilor medaliați. Cum a și declarat, e un gest de la o entitate privată, nu are nicio legătură cu COSR. E un român care a făcut un gest de suflet pentru sportivii care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice.

Sunt informații că Toyota s-a supărat, iar povestea a ajuns chiar la CIO.

Noi am dat un comunicat de presă pentru ca lucrurile să fie foarte clare în sensul ăsta. Cred că lucrurile stau OK din punctul nostru de vedere. N-a fost nicio discuție despre o problemă pe care să o aibă Toyota.

Considerați oportună participarea conducerii COSR la evenimentul organizat de Ion Țiriac, reprezentantul unei companii care nu este partener oficial COSR, ba, mai mult, este concurentul direct al partenerului COSR Toyota?

Sigur, puțin lucrurile... e clar că poate au fost înțelese greșit. Poate că momentul a fost unul nepotrivit, dar mă repet, orice om din țara noastră sau dintr-o altă țară, în momentul în care vrea să facă un cadou, nu-l împiedică nimeni. Nici pe acel om ca să facă un cadou, nici pe un medaliat olimpic ca să-l primească. Lucrurile sunt clare! Legat de parteneriatul COSR, e clar, mergem înainte cu Toyota. Chiar am discutat despre o prelungire și pentru ciclul olimpic următor. Nu sunt disensiuni.

În ghidul oficial CIO despre partea comercială a Jocurilor Olimpice se menționează că „este responsabilitatea Comitetelor naționale să se asigure că toate acțiunile respectă principiile CIO, pentru a nu se profita în mod nejustificat de Jocurile Olimpice în sine”. Printre aceste principii este și acela că partenerii non-olimpici nu au voie să folosească simbolurile CIO sau ale Jocurilor Olimpice. Pe mașinile Hyundai oferite sportivilor sunt simbolurile Paris 2024. Ați anunțat în prealabil CIO despre acest detaliu sau ați obținut o dispensă în acest sens?

Noi am avut o corespondență cu CIO în care ni s-au cerut detalii despre eveniment (n.r. - după eveniment). Am dat detalii, am explicat cum a fost organizat, cine a organizat, de ce a fost organizat. Iar colegii noștri de la CIO au înțeles toate aceste aspecte. Lucrurile s-au clarificat. Faptul că noi am fost invitați acolo, eu, doamna Lipă și domnul Morariu, a fost o invitație neoficială. O invitație în calitate de prieteni, de cunoscuți ai domnului Țiriac. Bineînțeles că nu ne putem extrage din pozițiile pe care le avem, că eu sunt președinte COSR, sau doamna Lipă președinta ANS. Dar, repet, cum am informat și CIO, nu a fost un eveniment oficial, n-a fost un eveniment al ANS sau COSR, ci doar un eveniment privat la care am primit o invitație ca foști sportivi. Lucrurile, din punctul ăsta de vedere, au fost clar aduse către CIO, chiar a fost un videocall în care am explicat toate aceste lucruri. Prin acel comunicat pe care l-am dat ulterior cred că am întărit această poziție vizavi de evenimentul care a avut loc.

Vor mai primi sportivii și mașini Toyota?

Va mai oferi Toyota mașini sportivilor români medaliați la Paris, conform promisiunilor din februarie? Mihai Covaliu e convins că da. „Când promitem ceva se și întâmplă. Sigur că se va respecta. Fără probleme”, a spus președintele COSR într-un interviu pentru GOLAZO.ro, pe care îl puteți citi mai jos.

Până la ora publicării acestui articol, Toyota România a evitat orice comentariu pe marginea subiectului, refuzând să răspundă la întrebările transmise de GOLAZO.ro.

„Fiecare campion medaliat la Paris 2024 primește o #ToyotaNOUĂ, la fel cum s-a întâmplat și după #Tokyo2020. Ceremonia de premiere va avea loc în curând!”, au transmis cei de la Toyota pe 16 august, cu două zile înainte de a avea loc evenimentul organizat de Ion Țiriac. Ulterior, liniște.

Surse din COSR susțin că evenimentul de premiere va fi totuși organizat pe parcursul toamnei, după ce va fi trecut suficient timp de la „intervenția” lui Ion Țiriac în peisaj.

La 3 ore după publicarea investigației pe GOLAZO.ro, pe adresa redacției au venit și răspunsurile Toyota pe care le regăsiți, integral, mai jos.

Pe scurt, Toyota România spune că a discutat cu COSR despre evenimentul lui Țiriac, dar evită să apese prea mult pe acest subiect, considerând că tensiunea a fost stinsă după comunicatul oficial dat de COSR amintit mai sus.

Cel mai important, Toyota România a confimat pentru GOLAZO.ro că își va respecta promisiunea de a premia medaliații olimpici cu câte o mașină. Data evenimentului este deocamdată necunoscută.

În februarie 2024, înalți reprezentanți ai Comitetului Olimpic Român au participat la un eveniment al companiei dvs (lansarea noului model CH-R). În declarațiile oficiale s-a menționat atunci în mod clar și repetat că Toyota România va premia toți sportivii medaliați la JO Paris 2024 cu câte o mașină, așa cum a făcut, de altfel, și după JO Tokyo 2020. Ce se întîmplă cu promisiunea din februarie 2024? Va mai fi respectată sau nu? Dacă da, când?

Împreuna cu partenerul nostru COSR suntem în curs de pregătire a evenimentului „Gala 110 ani de Olimpism în România”, în cadrul căruia toți sportivii medaliați la Jocurile Olimpice Paris 2024 vor fi premiați cu mașini Toyota. Informații legate de acest eveniment vor fi comunicate ulterior.

Cum apreciați faptul că COSR a fost implicată într-un eveniment similar (premierea sportivilor cu autoturisme), alături de o companie concurentă a dvs și care nu este partener oficial COSR? V-a deranjat această acțiune petrecută imediat după JO, alături de toți sportivii medaliați la Paris? Sau ați fost consultați de COSR înainte de a-și da acordul pentru acel eveniment?

Am discutat ulterior evenimentului aceste aspecte cu partenerul nostru și am fost asigurați că a fost vorba despre un eveniment privat la care nu a fost adresată nicio invitație instituțională. Pe parcursul parteneriatului cu Toyota România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a comunicat în repetate rânduri și a reafirmat și în cadrul comunicatului de presă transmis zilele trecute faptul că „Toyota este unicul sponsor al COSR, pe segmentul mobilitate, cu referire atât la automobile, cât și la alte echipamente de mobilitate asociate”. Totodată în cadrul aceluiași comunicat se afirmă următoarele: „COSR își exprimă public dezacordul față de campaniile de popularizare și/sau de publicitate neolimpică, care încalcă regulile CIO în materie și se dezice total de astfel de situații, rămânând loiali Toyota Motor Corporation și Toyota România”.

Considerați că, din postura de partener oficial al Olimpismului din România, ați fost prejudiciați în vreun fel? A fost încălcată explicit vreuna dintre clauzele contractului pe care îl aveți cu COSR?

Toyota este partener de mobilitate a Jocurilor Olimpice încă din 2015. Din 2017, Toyota România a dezvoltat un parteneriat excelent cu COSR care s-a concretizat într-un real sprijin în construcția performanței olimpicilor români, prin punerea la dispoziție a 10 automobile dedicate susținerii mobilității sportivilor români aflați în program de pregătire pentru Jocurile Olimpice. Mai mult decât atât, medaliații olimpici la JO Tokyo 2020 au fost premiați cu o mașină Toyota, iar în acest an, caravana Toyota organizată în data 21 iulie a condus către aeroport delegația olimpică participantă la JO Paris 2024. Așadar este vorba despre o viziune strategică de sprijinire a sportului românesc care se întinde pe o perioadă de mai bine de 7 ani. Considerăm că sportivii olimpici, medaliații, pot primi mașini de la orice persoană privată în condițiile în care nu se încalcă regulile CIO în materie de campanii de popularizare și/sau de publicitate neolimpică.

O parte dintre sportivii români înainte de JO Paris 2024, la o acțiune a sponsorului. Foto: Toyota România

Ați discutat cu oamenii din conducerea COSR despre nemulțumirea dvs referitoare la acest eveniment? Cum vi s-a explicat situația?

Am precizat deja faptul ca am discutat ulterior evenimentului aceste aspecte cu partenerul nostru și am fost asigurați că a fost vorba despre un eveniment privat la care nu a fost adresată nicio invitație instituțională. Pe parcursul parteneriatului cu Toyota România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a comunicat în repetate rânduri și a reafirmat și în cadrul comunicatului de presă transmis zilele trecute faptul că „Toyota este unicul sponsor al COSR, pe segmentul mobilitate, cu referire atât la automobile, cât și la alte echipamente de mobilitate asociate”. Totodată în cadrul aceluiași comunicat se afirmă următoarele: „COSR își exprimă public dezacordul față de campaniile de popularizare și/sau de publicitate neolimpică, care încalcă regulile CIO în materie și se dezice total de astfel de situații, rămânând loiali Toyota Motor Corporation și Toyota România”.

Cum va decurge colaborarea dvs cu COSR în continuare? Plănuiți să prelungiți parteneriatul?

Parteneriatul cu COSR este unul de succes pentru Toyota România, iar decizia cu privire la continuarea colaborării va fi anunțată ulterior.