Bosnia, adversara României din preliminariile pentru CM 2026, e în mijlocul unor dispute interne după ce liderul sârb-bosniac Milorad Dodik a întrebat de ce nu se poate uni Republica Srpska cu Serbia.

România - Bosnia, 21 martie, pe Arena Națională, e meciul care deschide campania de calificare la CM din 2026.

Echipa națională a României parcă și-a făcut un obicei din a întâlni diverse țări care se află în mijlocul unor controverse politice sau chiar a unor războaie.

În ultimii ani am jucat cu Kosovo, în două rânduri, țară pe care România nici nu o recunoaște oficial, am întâlnit și Israel, aflată în război cu Hamas, dar și Belarus, unul dintre aliații Rusiei în războiul din Ucraina. În plus, la Euro am avut duel chiar cu Ucraina.

La fel vor sta lucrurile și în 2025, în preliminariile Campionatului Mondial. Vom întâlni Bosnia, primul meci la București pe 21 martie, returul în noiembrie, probabil la Sarajevo.

Stabilitatea politică a Bosniei e pusă din nou sub semnul întrebării după ce un lider important a făcut în aceste zile o declarație care a inflamat spiritele.

Milorad Dodik, un șef al sârbo-bosniacilor, a susținut că ar fi momentul ca Republica Srpska, entitate sârbă din Bosnia, să ceară să se unească cu Serbia, conform Agerpres, care citează o agenție de presă din Croația. Despre subiect a scris astăzi și www.g4media.ro.

Argumentul folosit de Dodik are legătură cu ceea ce dorește Donald Trump și a spus-o răspicat în ultima vreme: să dețină controlul asupra Groenlandei.

„Dacă Groenlanda și Canada sunt subiecte viabile, rostite de Trump, dacă Germania Federală s-a unit cu Germania de Est, atunci de ce Republica Srpska nu poate reveni la Serbia? De ce s-a decis această prostie care se cheamă Bosnia-Herțegovina?”, a spus Dodik.

Republica Srpska este una dintre cele două părți care compun astăzi Bosnia, cealaltă fiind Federația Bosniei și Hețegovinei.

În ianuarie 1992, Adunarea sârbilor din Bosnia și Herțegovina a adoptat Proclamația Republicii poporului sârb din Bosnia și Herțegovina. Conform ultimului recesământ, populația Bosniei, puțin sub 4 milioane de locuitori, e formată: 50% din bosniaci, 30% din sârbi, 15% croați și restul alte naționalități.

Meciul România - Bosnia, care se va disputa pe 21 martie, pe Arena Națională, conține în acest moment o interdicție dictată de UEFA: nu este permis accesul publicului, după ce FRF a fost amendată în urma incidentelor din finalul meciului cu Kosovo și trebuie să dispute un joc, primul oficial de acasă, cu porțile închise.

În plus, a primit și amenzi în cuantum de 128.000 de euro. FRF a atacat decizia UEFA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și așteaptă un verdict la jumătatea lunii februarie.

Programul complet al României în calificările pentru CM 2026

Etapa I (21 martie)

21:45 » Cipru – San Marino

21:45 » ROMÂNIA – Bosnia

Etapa II (24 martie)

21:45 » Bosnia – Cipru

21:45 » San Marino – ROMÂNIA

Etapa III (7 iunie)

16:00 » Bosnia – San Marino

21:45 » Austria – ROMÂNIA

Etapa IV (10 iunie)

21:45 » ROMÂNIA – Cipru

21:45 » San Marino – Austria

Etapa V (6 septembrie)

21:45 » Austria – Cipru

21:45 » San Marino – Bosnia

Etapa VI (9 septembrie)

21:45 » Bosnia – Austria

21:45 » Cipru – ROMÂNIA

Etapa VII (9 octombrie)

21:45 » Austria – San Marino

21:45 » Cipru – Bosnia

Etapa VIII (12 octombrie)

16:00 » San Marino – Cipru

21:45 » ROMÂNIA – Austria

Etapa IX (15 noiembrie)

19:00 » Cipru – Austria

21:45 » Bosnia – ROMÂNIA

Etapa X (18 noiembrie)

21:45 » Austria – Bosnia

21:45 » ROMÂNIA – San Marino