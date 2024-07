România - Olanda. Bogdan Racovițan a vorbit vineri la conferința de la Wurzburg.

Apărătorul a fost impresionat de imn. „Când s-a cântat imnul în timpul jocului, am vrut să mă ridic de pe bancă și să cânt și eu. Am făcut-o în gând”, a povestit el.

Racovițan și-a amintit că a fost suporter la Euro 2016, în Franța, țara în care s-a născut: „Atunci am realizat că vreau să joc și eu acolo”.

Bogdan Racovițan, 24 de ani, „tricolorul” născut la Dijon, în Franța, trăiește un 2024 la cea mai mare înălțime.

În martie a debutat la echipa națională și în iunie-iulie e în „optimile” Euro, parte din Generația de Suflet.

Racovițan: „Nu-mi imaginam la Botoșani că voi ajunge la națională”

„Când eram la Botoșani nu-mi imaginam că voi ajunge la națională, la un turneu final. Era un obiectiv pe termen lung. Mă bucur că am reușit. Sunt aici, alături de băieți”, a început apărătorul conferința de vineri de la Wurzburg.

E încântat de „Zidul Galben”, de fanii care-i însoțesc pretutindeni pe jucători: „E o bucurie imensă, poate cea mai mare bucurie să vedem atât de mulți români alături de noi. Am primit multe imagini video, să vezi românii mândri e o bucurie imensă”.

„Când am fost la Euro ca fan am realizat că vreau și eu să joc acolo”

Racovițan și-a amintit că „am fost în 2016 la Euro ca suporter, atunci am realizat că vreau și eu să fiu acolo.

M-am întors la club, am muncit cu gândul să ajung și eu la echipa națională. În 8 ani am muncit mult și am progresat. Sper să nu fie sfârșitul, ci doar începutul”.

Pentru el, „ momentul cel mai emoționant a fost imnul. Am avut pielea de găină, am simțit că jucăm la noi acasă.

Am simțit mândrie, iar când suporterii au cântat iar imnul în timpul meciului am vrut să mă ridic de pe bancă și să o fac și eu. Am făcut-o în gând”.

Suntem mulți care am jucat și crescut în străinătate, am învățat ce înseamnă fotbalul mare, atitudinea, tot ce am găsit aici. Bogdan Racovițan

Racovițan, înainte de România - Olanda: „Nu am venit aici ca turiști”

Bogdan a intrat în minutul 87 la 3-0 cu Ucraina și „sunt pregătit să ajut oricând. Trebuie să continuăm pe drumul nostru, să ne păstrăm principiile și valorile noastre, să păstrăm spiritul de luptă. Dacă olandezii sunt mai buni, să ne bată, dar eu nu cred că vor fi”.

Te așteptai să fim surpriza Euro? „Mă așteptam. Îi cunosc pe băieți, de un an sunt pe aici, știam cât muncim, cum ne-am pregătit. Nu se putea să ne facem de râs. Știam că venim aici pregătiți să luptăm, să dăm ce avem mai bun. Aveam un obiectiv, nu am venit aici ca turiști”

Niciodată nu m-am simțit străin, mă simt român cum mă simt și francez. Nu-i ușor că-s născut în străinătate. Fac greșeli când vorbesc, dar iubesc România, m-am bucurat de fiecare dată când am venit aici. Bogdan Racovițan

Racovițan: „Înseamnă că olandezii nu sunt pregătiți pentru ceea ce li se va întâmpla”

Fundașul simte că olandezii încearcă să ne fenteze simulând bucuria de a ne întâlni pe noi în „optimi”.

„Nu cred că ei gândesc că au dat peste un adversar ușor. Au văzut și ei meciurile”, a spus el.

La fel ca Pușcaș, avertizează: „Dacă vor lua meciul lejer, îi vom surprinde. Dacă se gândesc la asta, înseamnă că nu-s pregătiți pentru ceea ce li se va întâmpla”.