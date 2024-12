Pierdere mare pentru Craiova Nicușor Bancu ratează derby-ul cu Dinamo: „De asta eram nervos! Prea ușor mi-a dat galben”

Gloria Buzău - Universitatea Craiova 0-2. Nicușor Bancu (32 de ani) a tras primele concluzii, după ce echipa antrenată de Constantin Gâlcă a obținut o nouă victorie importantă.

Căpitanul oltenilor a vorbit și despre cartonașul galben încasat și va rata derby-ul cu Dinamo din 2025.

Aflat în pericol de suspendare înaintea partidei cu Gloria Buzău, Nicușor Bancu a văzut cartonașul galben în minutul 59 al partidei și va rata primul meci al anului 2025, derby-ul cu Dinamo, de pe teren propriu.

Nicușor Bancu va lipsi la derby-ul cu Dinamo: „Se va juca și fără mine”

Căpitanul oltenilor a vorbit la finalul meciului despre acest moment și este de părere că „centralul” Andrei Moroiță l-a avertizat prea ușor.

„Din păcate, de asta eram și nervos. Prea ușor mi s-a dat la jumătatea terenului, dar asta este situația se va juca și fără mine.

Ţinând cont de parcursul pe care l-am avut, suntem bine în clasament, suntem în ambele obiective, am avut nişte meciuri bune, calificare în Cupa României, un sezon OK”, a declarat Nicușor Bancu la Prima Sport.

Un meci foarte greu, mai ales a doua repriză, au reușit să vină peste noi. Din cauza terenului nu am mai reușit să ținem de minge. Am încercat să jucăm minge lungă, dar fără doi atacanți cum erau Koljic sau Lukic nu prea am reușit să ținem de minge. Se mai întoarce roata. Astăzi cred că am avut 3 ocazii și am înscris de două ori.Am meritat victoria după părerea mea. Nicușor Bancu

Totodată, acesta a fost întrebat și ce le lipsește oltenilor pentru câștigarea primului trofeu de campioană din 1991 încoace.

„Ne lipsește constanța. În fiecare meci trebuie să adunăm puncte, nu contează cum. Să fim o echipă să alergăm cu toții și vine și rezultatul pozitiv, dacă ne batem pentru fiecare minge, cum am facut astăzi”

Ștefan Baiaram: „O să am timp să mă pun mai bine pe picioare”

La finalul partidei, Ștefan Baiaram, „decarul” oltenilor, a vorbit despre partidă și a transmis că atât el cât și coechipierii săi vor trage mai tare în pauza competițională care urmează pentru echipele din Liga 1.

„Ne bucurăm pentru cele trei puncte. Știam că vom avea un teren greu. O să am timp să mă pregătesc acum foarte bine.

Nu am avut o pregătire de un an și jumate. O să am timp să mă pun mai bine pe picioare.

Suntem acolo. Ne batem la fiecare meci pentru campionat. Am avut momente bune, momente proaste. O să muncim mai mult”, a spus Ștefan Baiaram la Prima Sport

În acest moment, Craiova a urcat pe locul 2, cu 35 de puncte, la două de liderul U Cluj.