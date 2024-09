Sepsi, la vale Storck , după eșecul cu Slobozia: „Nu mă tem de demitere” + Niczuly, despre conflictul cu Ninaj

Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, într-o partidă din etapa a 7-a din Liga 1.

Unicul gol a fost marcat de Dmytro Pospelov, din penalty, în minutul 79.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia a urcat pe locul 8, cu 8 puncte, în timp ce Sepsi a coborât pe locul 7, tot cu 8 puncte.

SEPSI - UNIREA SLOBOZIA. Bernd Storck: „Le cer scuze suporterilor”

Sepsi a bifat a treia înfrângere consecutivă în Liga 1 și, totodată, cea de-a cincea partidă consecutivă fără victorie în Liga 1.

Bernd Storck și-a asumat răspunderea pentru această înfrângere, însă nu se teme că ar putea fi demis de către conducere.

„Sunt foarte dezamăgit Vreau să le cer scuze suporterilor. E păcat. Îmi asum toată răspunderea.

Am avut un început bun de sezon, apoi s-a întâmplat ceva. Am pierdut ceva jucători, dar acum nu înțeleg de ce jucăm așa. Nu am avut viteză. Echipa a fost blocată. Nu mi-e frică de o eventuală demitere

Trebuie să continuăm, știu ce vrie să spui. Trebuie să găsim schimbările. Avem și jucători noi”, a spus Bernd Storck la Prima Sport.

Se întâmplă în fotbal. Nu a făcut-o intenționat. A luptat, a fost bun unul contra unu, ăsta e fotbalul. Bernd Storck, despre penalty-ul făcut de Ninaj

Niczuly, despre Storck: „Este plătit să ia decizii”

Portarul lui Sepsi, Roland Niczuly, nu înțelege de ce echipa sa a făcut o nouă partidă slabă.

„Nu pot să vă dau o explicație. Staff-ul știe ce are de făcut și va schimba lucrurile din mers.

Au dreptate suporterii, dar eu cred că trebuie susținută echipa la greu. Trebuie să ne echilibrăm, să trecem peste aceste momente grele și să încercăm să câștigăm”, a declarat Niczuly, la Digi Sport.

Întrebat de ce mai poartă banderola, care îi fusese luată inițial după conflictul cu Ninaj, Niczuly a evitat să dea un răspuns „Nu aș vrea să comentez. Este decizia antrenorului. El răspunde. Eu sunt plătit să joc, nu să fiu căpitan. Dacă Mister așa a decis, este decizia lui și o respect ”.

Niczuly a îngropat „securea războiului„ cu Ninaj

Niczuly a vorbit și despre conflictul cu Ninaj, care le-a adus excluderea din lot etapa trecută.

Portarul a declarat că nu a fost nimic serios și chiar l-a îmbărbătat după meciul cu Slobozia, când fundașul a făcut un penalty și a luat un „roșu”.

„ Nu pot să comentez decizia antrenorului. Este plătit să ia decizii. Noi trebuie să respectăm deciziile.

Nu a fost nimic serios cu Ninaj. După 10 minute am dat mâna în vestiar. Am vorbit la telefon fără probleme. A fost decizia antrenorului și a trebuit să ne supunem.

Am mers la el, l-am încurajat, că se întâmplă în fotbal. Asta este meseria fundașilor . Uneori îți asumi un roșu pentru binele echipei. A făcut bine, pentru că puteam să marcăm și se termina egal. Dacă marca, se închidea jocul definitiv”, a declarat Niczuly.