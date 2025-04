Scenariu extrem la CM 2026 Un oficial american spune ce s-ar întâmpla în cazul în care Canada și Mexic s-ar retrage de la Mondial

Alan Rothenberg, președintele federației americane în perioada în care Statele Unite au organizat CM 1994, se referă la o posibilă situație critică în relațiile dintre SUA, Canada și Mexic, care vor organiza împreună viitorul Mondial, anul viitor.

Donald Trump a declarat lumii război comercial, impunând taxe vamale la importurile SUA, decizie considerată ca o lovitură majoră pentru economia mondială.

Președintele american a evitat miercuri să impună noi tarife Canadei și Mexicului, cei mai apropiați și principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite. Alături de care vor organiza viitorul Mondial de fotbal, în 2026.

Premierul Canadei: „Vechea noastră relație cu Statele Unite s-a terminat”

Bunurile din Canada și Mexic incluse în acordul comun al celor trei state, USMCA, nu vor fi atinse de tarife, dar nu și exporturile auto, oțel, aluminiu.

La fel, rămân active tarifele de 25% impuse de SUA țărilor vecine la începutul lui februarie, după ce le-a acuzat că nu stopează traficul de fentanil și imigrația ilegală.

Și situația rămâne încordată în regiune.

Premierul canadian Mark Carney a răspuns ferm, potrivit Reuters.

Vom lupta împotriva acestor tarife cu contramăsuri. E esențial să acționăm cu forță și asta vom face Mark Carney, prim-ministrul Canadei

Carney mai spusese, zilele trecute: „Vechea relație a Canadei cu Statele Unite, bazată pe integrarea profundă a economiilor, pe securitate strânsă și cooperare militară, s-a terminat”.

„Dacă s-ar retrage Canada sau Mexic, SUA ar lua tot”

Un nume important al fotbalului american, Alan Rothenberg, președintele federației de fotbal a SUA între 1990 și 1998, cel care s-a ocupat de organizarea Mondialului din 1994, a scos în evidență un scenariu extrem pentru viitorul turneu final.

Acesta a spus pentru Associated Press ce s-ar întâmpla dacă relațiile dintre SUA, Canada și Mexic ar atinge un punct critic și cele două partenere ale Statelor Unite ar refuza să mai organizeze competiția!

În cazul în care Canada sau Mexic s-ar retrage, SUA ar lua meciurile într-o clipă! Alan Rothenberg, fost președinte al federației americane

Oricum, SUA găzduiește cea mai mare parte a meciurilor: 78 din 104. 75%! Canada și Mexic au fiecare 13 partide (12,5%).

11 orașe americane au partide la CM 2026 (doar trei mexicane și două canadiene)

Totuși, Rothenberg nu crede că vreuna dintre organizatoare ar renunța și nici că alte țări ar putea boicota turneul, cum s-a petrecut la Jocurile Olimpice din 1976, 1980 și 1984.

„La Cupa Mondială nu e vorba de părți de mașină sau de grâu. Vorbim de oameni”

Alt american, expert în economie și sport, profesorul de la Smith College Andrew Zimbalist, se gândește că Donald Trump va ceda la un moment dat, dacă s-ar apropia de un scenariu extrem.

„Dacă relațiile dintre Canada și SUA s-ar deteriora atât de mult încât s-ar ajunge la restricții de călătorie, Trump ar face excepții la politica de tarife pentru o lună sau șase săptămâni”.

Donald Trump a redevenit președintele Americii pe 20 ianuarie Foto: Imago

Dar alt profesor de economie, Victor Matheson (College of the Holy Cross), a atras atenția pentru Associated Press:

„Cel mai important lucru de care FIFA trebuie să țină cont e că la Cupa Mondială nu vorbim de părți de mașină, de grâu sau de electricitate. Vorbim de oameni. De aceea există îngrijorare”.