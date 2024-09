Rapid a învins-o pe Poli Iași, scor 2-1, vineri seară, în Copou, într-o partidă din etapa a 7-a din Liga 1.

Golurile rapidiștilor au fost marcate de Alexandru Pașcanu (min. 44) și Rareș Pop (min. 53), în timp ce pentru moldoveni a înscris Goncalo Teixeira (min. 78)

Marius Șumudică a adus prima victorie pentru Rapid, după o pauză de trei luni și prima în deplasare după șase luni.

În urma acestui rezultat, cel puțin provizoriu, Rapid a urcat pe loc de play-off, locul 6 cu 8 puncte, la egalitate cu Sepsi Sfântu Gheorghe, dar cu un golaveraj superior.

De partea cealaltă, Poli Iași rămâne pe locul 10, cu 7 puncte.

POLI IAȘI - RAPID. Marius Șumudică: „Trebuie să fim mai concentrați”

În etapa viitoare, Poli Iași va evolua pe terenul celor de la Hermannstadt (31 august), în timp ce Rapid va juca tot în deplasare, pe terenul Universității Craiova (31 august).

Antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică, se bucură de faptul că va avea o săptămână plină la dispoziție să pregătească meciul contra oltenilor.

În același timp, tehnicianul i-a mulțumit public fostului antrenor de la Rapid, Neil Lennon, pentru munca depusă în lunile petrecute în Giulești.

Marius Șumudică i-a mulțumit lui Neil Lennon

La aspecte negative, Șumi a trecut multiplele ratări din ofensivă, în special cele semnate de Burmaz și Hasani.

„Sunt două lucruri pe care vreau să le spun: le mulțumesc jucătorilor. Era foarte important, veneau după eșecuri, semi-eșecuri. Eu nu puteam decât să lucrez la mentalul lor. Sunt și bucuros și supărat pentru că nu am închis jocul și am tremurat pe final. Trebuie să fim mai concentrați . Țin să mulțumesc jucătorilor și publicului care ne-a susținut.

Țin să-i mulțumesc și fostului antrenor (n.r. - Neil Lennon) care, chiar dacă nu a reușit să facă unele rezultate la care se aștepta lumea, a fost primit cu ostilitate, nu e ușor să antrenezi în străinătate. Și chiar vreau să-i mulțumesc, fără niciun fel de ironie. Nu i-a fost ușor.

A fost un blocaj mental. La 1-0 am făcut pas în spate. Am făcut 2-0 și trebuia să omorâm meciul. Nu se poate în deplasare să ai 4-5 ocazii cu portarul și să nu marchezi. Te costă. Se putea termina 2-2. Iași e o echipă grea, pe un teren greu, unde câștigi greu, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Doresc Iașului multă baftă în continuare, lui Tony, care e un băiat extraordinar, pentru că știu cât de greu este să fii antrenor în străinătate. Marius Șumudică

„Săpunaru a jucat cu inima”

Tras pe linie moartă în mandatul lui Neil Lennon, Săpunaru a revenit în primul „11”, însă a părăsit terenul accidentat.

„ Săpunaru a jucat cu inima, cu injecție. Nu a mai putut să continue în a doua repriză . Să vedem cum îl recuperăm. Eu îi iubesc pe toți, suntem o armată, eu sunt căpitanul. E adevărat că nu pot juca toți, dar avem nevoie de ei. Jucătorii care nu joacă dau pozitivitate celor care joacă și îi antrenează pe cei care joacă. O să avem nevoie de toți.

Eu știam ce înseamnă Săpunaru pentru Rapid, pentru mine. Asta înseamnă sacrificiu. Eu îi iubesc pe toți. Ați văzut Pop, Petrila, Ignat. Am terminat meciul bine. Sunt bucuros și fericit. Cuvintele sunt de prisos. Am venit acasă și am reușit să câștig. Nu este victoria mea, ci a băieților. Eu doar le-am dat mentalitatea, să creadă că pot mai mult. Însă, suntem departe de potențialul nostru”, a adăugat Șumudică.

Craiova e lider, au jucători foarte buni. Avem o săptămână la dispoziție. Am avut unele trasee și am ajuns acolo nu întâmplător. Marius Șumudică

Se mai pregătesc transferuri la Rapid

Marius Șumudică a recunoscut că există șanse mari ca lotul să mai cunoască modificări în următoarea perioadă, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii, mai ales după o victorie.

Probabil vom face ceva transferuri, dar nu m-am gândit. Trebuie să renunț la ceva jucători pentru a veni alții. Lista e plină. Nu este momentul să vorbim despre asta. Marius Șumudică

Recital în fața peluzei

Imediat după meci, Șumudică a mers la galerie alături de jucătorii săi. Fanii i-au scandat numele și l-au chemat să înjure împreună Steaua, însă a refuzat, făcând semne de scuze. Ulterior a explicat că nu mai poate reacționa pentru a nu fi suspendat.

A mers apoi să facă poze cu suporterii entuziasmați după prima victorie a sezonului. La despărțire, antrenorul s-a întors către galerie și a strigat cât de tare a putut: „Vă iubesc, băăă!”.