Tony da Silva a salvat-o pe Poli Iași în sezonul trecut și e sigur că o va face și în acest campionat: „O să suferim, dar sunt convins că nu vom retrograda”.

Antrenorul portughez, 43 de ani, nu uitat ce s-a întâmplat în primăvară: „Toată lumea îmi spunea că Poli Iași retrogradează și a venit nebunul Tony și a reușit să facă ceva direct, fără baraj, fără nimic”.

Tony a ajuns cu Poli pe locul 8 după 1-0 cu FCSB, dar a reluat discuția despre erorile jucătorilor săi la 2-2 cu Dinamo: „I-am tras de urechi, pentru că în fiecare meci gafam”.

Anthony da Silva, Tony, fostul jucător al lui CFR Cluj, s-a întors în România ca antrenor pe 31 martie și a salvat-o pe Poli Iași, evitând retrogradarea (și barajul) pe ultimii metri, în finalul campionatului.

Tony, antrenorul lui Poli: „I-am tras de urechi, pentru că în fiecare joc noi gafam”

Acum, după a doua victorie în acest sezon, 1-0 cu FCSB în Ghencea, a urcat de pe ultimul loc până pe 8, la jumătatea clasamentului.

GOLAZO.ro i-a amintit la conferință cum i-a criticat pe jucători etapa trecută, după 2-2 cu Dinamo.

A reluat acea discuție. Nu a negat: „Eu am zis că la fiecare meci dăm cadouri. Da, i-am tras de urechi (n.r. a arătat), pentru că în fiecare joc noi gafam, făceam niște gafe copilărești, aici aveți dreptate.

Poți să pierzi sau să faci un egal, pentru că ai în față jucători, antrenori care muncesc, care vor și ei rezultate, dar noi nu putem fi Moș Crăciun, nu putem”.

Tony: „Am luat goluri care nu există în fotbal. De nebunie”

Nu s-a oprit: „Dacă vedeți golurile luate până acum sunt de nebunie, nu există în fotbal.

Joci cu Dinamo acasă, după 30 de secunde, cadou un gol. Întorci meciul, faci cel mai greu, ai 2-1, iar gafezi, iar îi faci cadou un gol lui Dinamo”.

Despre succesul cu FCSB, a spus: „Acum am avut norocul pe care nu l-am avut în alt meci. Dar poate am avut și ghinion, că puteam să închidem meciul de multe ori și nu am făcut-o”.

Eu cer echipei mele mai multă agresivitate, pentru că noi suntem băieți prea buni. Eu nu cer niciodată să accidenteze un adversar, pentru că sunt colegi de muncă și îi respectăm. Dar trebuie să luptăm pentru pâinea noastră, pentru că dacă nu o mănânc eu o mănâncă adversarul Tony da Silva, antrenor Poli Iași

„Toată lumea îmi spunea că Poli Iași retrogradează și a venit nebunul Tony și a reușit”

Întrebat dacă acum, în situația actuală, Poli Iași se poate salva, poate rezista în Liga 1, Tony a răspuns:

„Sută la sută. Dacă momentan am fi avut cinci puncte în plus nu am fi furat nimic. Nu au câștigat ceilalți, noi am pierdut. Asta e frustrant, dar eu sunt convins că Poli Iași va rămâne în prima ligă. Sută la sută”.

Nu a uitat de campania din sezonul anterior: „Dacă eram convins anul trecut când am venit la greu. Toată lumea îmi spunea că Poli Iași retrogradează și a venit nebunul Tony și a reușit să facă ceva direct, fără baraj, fără nimic”.

„O să suferim, dar sută la sută rămânem în prima ligă. Vă garantez!”

Cum vede această stagiune:? „Acum suntem la început, avem mult de muncit, eu, stafful, jucătorii, dar sunt convins că o să reușim. Sută la sută.

Astăzi, puteți scrie ce vă spun eu. O să suferim, o să câștigăm, o să pierdem, dar sută la sută Poli Iași rămâne în prima ligă. Vă garantez, vă garantez că noi vom rămâne în prima ligă”.

Plănuiește ce va fi la Poli în viitor: „Și dacă noi stabilizăm clubul în prima ligă, după aceea putem să ne gândim la lucruri puțin mai sus”.