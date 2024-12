U Cluj, încă o înfrângere Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău pierde cu UTA Arad și rămâne pe locul 2 în Liga 1

Universitatea Cluj a pierdut meciul disputat împotriva echipei UTA Arad, scor 0-1, în etapa #18 din Liga 1.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a pierdut prima poziție în clasament. Noul lider este rivala CFR Cluj.

Meciul de pe „Cluj Arena” a început cu un moment de reculegere ținut în memoria lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” a murit luni, la 65 de ani.

U Cluj pierde prima poziție după mai multe etape

UTA a fost mai periculoasă în prima parte a meciului din etapa #18 și a dat lovitura în minutul 29. Gertmonas a respins centrarea lui Ghezali, Trif a trimis mingea înapoi în careu, iar Kadiri a preluat pe piept și a marcat cu o „foarfecă” de senzație.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a fost foarte aproape de egalare în prelungiri: Miranyan a lovit bara, Tsouka Dozi a respins de pe linia porții, iar UTA a scăpat până la urmă de pericol, după ce au fost blocate alte câteva șuturi slabe.

Cea mai importantă ocazie a gazdelor din repriza secundă a venit în minutul 83, însă șutul lui Thiam din marginea careului s-a dus peste poartă.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj rămâne pe 30 de puncte și se află pe locul 2 în clasament. Poate fi egalată de FCSB, dacă gruparea bucureșteană va câștiga meciul cu Oțelul Galați.

De cealaltă parte, UTA Arad a acumulat 21 de puncte și a urcat pe locul 10. La egalitate cu Farul Constanța și Poli Iași, dar cu golaveraj mai bun decât ambele.

U Cluj - UTA Arad 0-1

A marcat: Kadiri '28

Final de meci - UTA Arad câștigă pe „Cluj Arena”.

Repriza secundă a fost prelungită cu 6 minute.

Min. 90 - Mitrovic iese greșit la marginea careului și îl lovește foarte puternic pe

Min. 89 - Nistor pasează la marginea careului mic, însă Poulolo e atent și respinge.

Min. 87 - Popa este schimbat cu Mitrovic, aflat la primul meci în Liga 1. Cristea intră în locul lui Omondi.

Min. 86 - Rață protestează și primește cartonaș galben. Va fi suspendat în următoarea etapă.

Min. 85 - Blănuță trimite cu capul spre colțul lung, Popa se întinde și se accidentează. Gazdele au cerut corner, dar arbitrul a decis că portarul nu a atins mingea.

Min. 83 - Thiam îl învârte pe Râpă la marginea careului, încearcă să înscrie cu un șut cu efect la colțul lung, dar mingea se duce peste poartă.

Min. 81 - Încă două „galbene”: Chipciu (U Cluj) și Mihai (UTA - va rata meciul următor).

Min. 80 - UTA primește și al patrulea cartonaș galben din această etapă: Mabea e avertizat.

Min. 79 - Încă două schimbări la UTA: Hrezdac și Zsori au intrat, Kadiri și Fabry au ieșit.

Min. 72 - Poulolo îl faultează pe Tchassem și primește cartonaș galben.

Min. 70 - Prima modificare a lui Mircea Rednic: Vuletich intră în locul lui Ghezali.

Min. 68 - U Cluj face și a cincea schimbare: Miranyan e înlocuit cu Tchassem.

Min. 63 - Cartonașe galbene pentru ambele echipe: Oancea (U Cluj) și Fabry (UTA).

Min. 60 - Blănuță trimite pe mijlocul porții cu o lovitură de cap.

Min. 54 - Cristi Mihai scapă spre poarta lui Gertmonas, dar este incomodat de Mitrea în ultimul moment și portarul lituanian îl blochează.

Min. 53 - Ioan Ovidiu Sabău face și a patra schimbare: Van der Werff este schimbat cu Mitrea.

Min. 52 - Tzouka Dozi pierde un duel cu Bic pentru minge și îi dă peste picioare adversarului. Fotbalistul celor de la UTA primește cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă. Ov. Popescu și Silaghi au ireșit, Blănuță și Rață au intrat.

Pauză! UTA Arad conduce cu 1-0.

Min. 45+3 - Mingea aterizează pe bara lui Popa, cade în fața porții, dar Bic ratează incredibil din câțiva metri.

Min. 45 +1 - Fază de pinball în careul oaspeților! Miranyan trimite la colțul lung, mingea lovește bara, Tsouka Dozi intervine, respinge de pe linia porții și până la urmă UTA scapă de pericol.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 41 - Schimbare la U Cluj: Boboc se ține cu mâna de coapsă, iese de pe teren și este înlocuit cu Oancea.

Min. 40 - Miranyan scapă de Trif, se întoarce cu fața spre poartă, dar șutează slab.

Min. 38 - Miranyan ajunge într-o poziție bună în careu, alunecă în momentul șutului și trage pe lângă poartă.

Min. 28 - Gol UTA! Kadiri preia pe piept în careu și înscrie cu o execuție spectaculoasă pe spate.

Min. 26 - Nistor driblează în colțul careului, trage la colțul scurt și cere penalty pentru un posibil henț al lui Kadiri. VAR a analizat faza și a decis că jocul trebuie să continue cu aut de poartă.

Min. 25 - Omondi trage la colțul lung de la marginea careului, mingea se scurge pe lângă poarta lui Gertmonas.

Min. 19 - Fabry ia o acțiune pe cont propriu în flancul stâng, încearcă să paseze în fața porții pentru Ghezali, dar portarul Gertmonas intervine la timp.

Min. 8 - Van der Werff trimite peste poartă cu o lovitură de cap.

Min. 1 - Meciul a început.

Pe Cluj Arena este ținut un moment de reculegere în memoria lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” a murit luni, la vârsta de 65 de ani.

U Cluj - UTA Arad, echipele de start:

U Cluj: 30. Gertmonas - 24. Boboc, 5. Masoero, 16. van der Werff, 27. Chipciu - 23. Popescu, 94. Bic - 7. Silaghi, 93. Thiam, 10. Nistora - 11. Miranyan.

Rezerve: 33. Gorcea - 9. Bettaieb, 77. Blănuță, 8. Codrea, 17. Lasure, 3. Mitrea, 19. Oaidă, 26. Oancea, 22. Rață, 21. Șfaiț, 98. Simion, 13. Tchassem.

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

UTA Arad: 1. Popa - 31. Rapă, 6. Poulolo, 15. Conte, 3. Mabea - 25. Tsouka, 21. Mihai, 10. Fabry - 14. Ghezali, 24. Omondi - 9. Kadiri.

Rezerve: 12. Mitrovic - 77. Cîmpanu, 27. Cristea, 26, Dragoș, 97. Hrezdac, 29. Trif, 20. Vuletich, 17. Zsori, 16. Taroi.

Antrenor: Mircea Rednic.

Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca);

Arbitru: Marian Barbu

Asistenți: A1: Ovidiu Artene, A2: Imre-Laszlo Bucsi

Arbitru VAR: Istvan Kovacs

Asistent VAR: Alexandru Vodă

Ioan Ovidiu Sabău: „Vreau o reacție pozitivă”

Ioan Ovidiu Sabău mizează pe o răbufnire de orgoliu a elevilor său, după un singur punct obținut în ultimele trei etape de campionat.

„Știm că UTA, din punct de vedere fizic, stă foarte bine, sunt jucători puternici de luptă. Au un antrenor cu multă experiență, un antrenor care cred eu că e foarte valoros, cunoscându-l foarte bine.

Nici ei nu sunt într-un moment bun, sunt trei înfrângeri la rând. Am văzut și din declarațiile făcute de patronul echipei că sunt foarte încrezători că vor câștiga meciul cu noi.

Au mare încredere, dar eu vreau o reacție din partea jucătorilor. Vreau o reacție pozitivă, de încredere, de orgoliu și atunci cu siguranță ne va fi ușor și cred că vom câștiga jocul ”, a declarat și Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

Mircea Rednic: „Nu sunt îngrijorat, deoarece echipa joacă”

Mircea Rednic nu este îngrijorat de situația de la club, chiar dacă echipa este pe locul 13, cu 18 puncte, la două puncte peste ultimul loc, ocupat de Gloria Buzău, deoarece jocul echipei este unul mult mai bun decât o arată clasamentul.

„Avem un meci greu, cu echipa de pe primul loc. Trec și ei printr-o perioadă mai proastă, mi-aș fi dorit ca ei să câștige ultimul joc, deoarece îl știu pe antrenorul lor, Neluțu Sabău. Au făcut ședință de grup, au jucători cu mare experiență care își dau seama că au o șansă mare, să intre în play-off și să se bată la titlu.

Trebuie să facem tot ce depinde de noi să venim cu puncte de la Cluj. Avem un calup de patru meciuri grele, trei în deplasare, la Dinamo, Rapid și acum la Cluj, plus acasă cu Universitatea Craiova.

Sunt momente de relaxare în joc, dar nu e voie atunci când joci contra unor echipe cu jucători de calitate, care pot face diferența. Le dai o mică șansă și ei marchează. Trebuie să fim mai atenți și mai responsabili, deoarece exact așa va fi și cu Universitatea Cluj.

Au un lot numeros, bugetul lor crește de la an la an, își propun obiective mărețe. Dar, noi întotdeauna am avut meciuri echilibrate cu ei, cred că avem chiar bilanț pozitiv în partidele de la Cluj. Însă, vom juca sub presiune, e clar, asta indiferent de locul din clasament.

Eu nu sunt îngrijorat, eram dacă echipa nu juca, dar ea joacă, avem ocazii, însă nu dăm goluri. În afară de rezultate, nu prea am ce să le reproșez . Dar, campionatul e lung, eram și anul trecut în aceea situație.

Sunt îngrijorat că ne lipsesc jucători importanți. Însă, cei care sunt aici au șansa să joace, să arate că ne putem baza pe ei”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă premergătoare jocului.

U Cluj - UTA Arad, detalii statistice, conform lpf.ro:

Patru victorii, două rezultate de egalitate şi o singură înfrângere este palmaresul înregistrat de clujeni în meciurile jucate acasă în acest sezon.

De partea cealaltă, linia de clasament a arădenilor în deplasare cuprinde două succese (1-0 cu Unirea Slobozia, 3-1 cu CFR 1907 Cluj) şi şase partide pierdute.

12.784 spectatori / meci este media înregistrată de Universitatea Cluj pe teren propriu în ediţia 2024-2025, locul 1 la acest capitol.

este media înregistrată de Universitatea Cluj pe teren propriu în ediţia 2024-2025, locul 1 la acest capitol. Cele două formaţii s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 69 de ori, de 32 de ori s-au impus arădenii, de 22 de ori au câştigat clujenii, iar alte 15 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu U Cluj gazdă: 34 jocuri - 18 victorii U Cluj - 7 remize - 9 succese UTA.

Primul meci a avut loc pe 8 decembrie 1946 şi s-a încheiat cu victoria categorică a arădenilor, scor 4-0, marcatori L. Bonyhadi dublă, I. Nicşa şi M. Toth.

Întâiul succes din contul studenţilor clujeni a venit un an mai târziu, pe 19 octombrie 1947, Universitatea - ITA 2-0, antrenori Nicolae Munteanu, respectiv Petre Steinbach.

Cea mai mare diferenţă de scor: 11 noiembrie 1962, UTA - Ştiinţa Cluj 5-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 29 iulie 2024, UTA Arad - Universitatea Cluj 0-0.

Partida va consemna şi un duel între Ioan Ovidiu Sabău şi Mircea Rednic, foşti colegi la naţională în perioada 1988-1991, când au şi participat împreună la CM Italia 1990, dar şi la Dinamo şi Rapid, echipe cu care au ieşit campioni.