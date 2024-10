Gol fabulos în Turcia Osimhen a marcat din „foarfecă” și se autopropune la Premiul Pușkaș: „De ce nu?”

Nigerianul Victor Osimhen (25 de ani) a marcat o „bijuterie” de gol, din „foarfecă”, sâmbătă seară, în Antalyaspor - Galatasaray 0-3, din etapa a #9 din Super Lig.

După meci, atacantul a sugerat că reușita sa ar merita nominalizată la „Premiul Pușkaș”, acordat de FIFA în fiecare an pentru cel mai frumos gol al sezonului.

Victor Osimhen pare să fi trecut peste perioada zbuciumată de la Napoli și se bucură din plin de împrumutul în Turcia, la Galatasaray.

Sâmbătă, atacantul a reușit un gol fantastic, din „foarfecă”, în minutul 90+2 al partidei de la Antalyaspor.

75.000.000 € este cota de piață a lui Victor Osimhen, conform transfermarkt.de

Super-gol marcat de Victor Osimhen în Turcia

Osimhen a așteptat balonul, l-a lăsat să cadă, un adversar s-a dezechilibrat lângă acesta, mingea a prins iar înălțime, iar atacantul a executat o „foarfecă” de mare efect, fără șanse pentru portarul advers.

A fost cel de-al treilea gol marcat de Victor Osimhen pentru Galatasaray, după „dubla” din meciul cu Kasimpasa, în cele 5 meciuri oficiale jucate pentru turci.

Victor Osimhen este împrumutat de Galatasaray, de la Napoli, până la vară.

După meci, Victor Osimhen a declarat că își vede golul suficient de spectaculos pentru a fi nominalizat pentru „Premiul Pușkaș”, acordat de FIFA, în fiecare an, pentru cea mai frumoasă reușită a sezonului.

„Am marcat un gol incredibil. Sunt foarte fericit că am obținut cele 3 puncte. Îi dedic golul meu antrenorului meu a cărui zi de naștere este astăzi. Nu am fost buni în prima repriză, dar ne-am revenit odată cu golul lui Icardi. Am fost mai buni în repriza a doua.

Era normal ca primul meu gol să fie anulat, dar nu putea și al doilea să fie anulat.

Golul meu cred că ar putea fi nominalizat pentru Premiul Puskas. A fost un gol de mare clasă. De ce nu?”, a declarat Victor Osimhen, conform fotomac.com.

Salah, singurul câștigător din Africa

În istoria „Trofeului Pușkaș”, un singur jucător de pe continentul african a reușit să câștige acest trofeu.

Se întâmpla în 2018, când egipteanul Mohamed Salah înscria pentru Liverpool în derby-ul cu Everton, după ce a driblat mai mulți adversari și a catapultat mingea în vinclul porții.