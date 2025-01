„Rapid a fost mai bună”Viorel Moldovan, după partida cu Iași: „Nu e o victorie norocoasă, ci una cât se poate de meritată”

Rapid - Poli Iași 2-1. Viorel Moldovan (52 de ani) susține că jucătorii giuleșteni ar fi putut marca și mai multe goluri.

Rapid se află pe locul șase în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate.

Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a subliniat că victoria giuleștenilor, prin care au intrat în zona de play-off, a fost pe deplin meritată.

Rapid - Poli 2-1. Viorel Moldovan: „Nu e o victorie norocoasă”

„Au fost multe, foarte multe bune în acest meci și unele mai puțin bune. E normal, e primul meci din an până la urmă și cel mai important este că am câștigat punctele.

În niciun caz nu este o victorie norocoasă, ci una cât se poate de meritată , chiar dacă a fost doar 2-1 și Poli a avut o situație bună la final. Probabil că dacă marcam golul trei ar fi putut veni și alte goluri.

Poli s-a prezentat foarte bine, felicitări celor de acolo, dar cred că nici ei nu pot contesta că Rapid a fost echipa mai bună”, a zis Moldovan, conform digisport.ro.

Rapid - Politehnica Iași 2-1. Formația lui Șumudică a urcat pe loc de play-off

În minutul 20, Petrila deschidea scorul, după o acțiune foarte bună pe partea dreaptă, prin Christensen, care a trimis în careu, șutul lui Grameni a fost blocat, dar Petrila a fost prezent și trimis balonul, puternic, în colțul drept al porții.

În minutul 35, Tailson a trimis un șut din prima, de la 11 metri, după o centrare ideală din partea dreaptă a lui Guilherme.

Bucuria ieșenilor a durat doar două minute, pentru că Samayoa l-a faultat pe Ignat în careu, iar Rapid a primit un penalty, din care Petrila a dus scorul la 2-1, în minutul 40.

5 goluri a înscris Petrila în campionat, în sezonul 2024-2025, conform transfermarkt.com

Marius Șumudică, după victoria cu Iași: „Ăsta e Rapid”

Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit că a trăit cu emoții partida de pe teren propriu, din cauza șanselor importante pe care fotbaliștii săi le-au ratat.

„Dacă ai atâtea situaţii de a marca şi nu reuşeşti să marchezi, trăieşti cu emoţii. Nu aș vrea să fie cineva în pielea mea până în minutele de prelungire, este foarte greu de suportat, din ce în ce mai greu.

Am avut o sumedenie de ocazii, nu dau nume că nu îmi place. Am avut vreo 20 şi ceva de ocazii, 7 șuturi pe poartă, am dat doar 2 goluri.

OK, am dominat jocul. Am avut o posesie de 60 la sută, că şi aşa spunea lumea că noi nu dominăm pe nimeni. A existat un moment de relaxare când au avut 2-3 ocazii. Nu am relxarea asta.

În loc să marcăm golul 2 şi golul 3 şi să ne facem jocul uşor, trăim cu emoţii. Ăsta e Rapid. La ultima fază, la norocul pe care l-am avut eu, trebuia să primim gol. Altă echipă te penalizează.

În momentul de faţă suntem pe locul 6, am ajuns aici în 3 luni de muncă. E clar că ne aşteaptă un meci extrem de dificil sâmbătă. Suntem descoperiţi, încerc să găsim soluţii”, a declarat Marius Șumudică la DigiSport.

32 de puncte are Rapid, formație aflată pe locul șase în Liga 1, iar CFR Cluj se află pe locul cinci, la patru puncte distanță