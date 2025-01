Supărat pe toată lumea Marius Șumudică, nemulțumit: „Spunea lumea că nu dominăm pe nimeni”  + Săgeți către fanii giuleșteni: „Poate-i deranjez iar”

Rapid - Poli Iași 2-1. Marius Șumudică (53 de ani) a comentat jocul echipei sale și a vorbit și despre situația noului jucător de la Rapid, David Ankeye.

Rapid s-a impus la limită cu Poli Iași, scor 2-1, însă giuleștenii au ratat numeroase ocazii în situații ideale. La finalul partidei, Șumudică s-a declarat nemulțumit de ocaziile irosite de jucătorii săi.

Marius Șumudică, după victoria chinuită cu Iași: „Ăsta e Rapid”

Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit că a trăit cu emoții partida de pe teren propriu, din cauza șanselor importante pe care fotbaliștii săi le-au ratat.

„Dacă ai atâtea situaţii de a marca şi nu reuşeşti să marchezi, trăieşti cu emoţii. Nu aș vrea să fie cineva în pielea mea până în minutele de prelungire, este foarte greu de suportat, din ce în ce mai greu.

Am avut o sumedenie de ocazii, nu dau nume că nu îmi place. Am avut vreo 20 şi ceva de ocazii, 7 șuturi pe poartă, am dat doar 2 goluri.

OK, am dominat jocul. Am avut o posesie de 60 la sută, că şi aşa spunea lumea că noi nu dominăm pe nimeni. A existat un moment de relaxare când au avut 2-3 ocazii. Nu am relxarea asta.

În loc să marcăm golul 2 şi golul 3 şi să ne facem jocul uşor, trăim cu emoţii. Ăsta e Rapid. La ultima fază, la norocul pe care l-am avut eu, trebuia să primim gol. Altă echipă te penalizează.

În momentul de faţă suntem pe locul 6, am ajuns aici în 3 luni de muncă. E clar că ne aşteaptă un meci extrem de dificil sâmbătă. Suntem descoperiţi, încerc să găsim soluţii”, a declarat Marius Șumudică la DigiSport.

Continuând, Șumudică a vorbit și despre noul jucător al Rapidului, David Ankeye, care însă mai are de așteptat o perioadă până va primi drept de joc.

„Nu ştiu ce să vă spun, există această birocrație, problema cu actele. 90 la sută nu îl avem cu Universitatea Craiova. Eu sunt antrenor, trebuie să mă descurc cu ce am la dispoziție.

Ankeye nu a jucat 90 de minute de 2 ani de zile. Dar este un copil, are 22 de ani. OK, vine din Serie A, sper să ne ajute, dar în momentul de față nu are drept de joc”, a continuat Șumudică.

În final, antrenorul Rapidului a vorbit despre anumite probleme din vestiarul echipei, menționând că există jucători care nu sunt mulțumiți de minutele jucate. Totodată, Șumudică a prefațat și duelul cu Craiova, din runda următoare.

„ Există nemulţumiri în sânul lotului că de ce unul nu joacă mai mult, că de ce nu joacă. Când am intrat în cabine, era ca la inmormântare şi le-am spus că au uitat să se bucure.

O sa fie un meci foarte greu cu Universitatea Craiova. Poate-i deranjez iarăși pe suporteri, că se simt deranjați în momentul în care spui că Dumnezeu îți dă un punct. În opinia mea, plecăm cu șansa a doua.

Universitatea Craiova e favorită, are un lot foarte bun, cu foarte multe soluții și pe bancă, va intra și Bancu, jucător de echipă națională, despre ce vorbim? Dar vom intra pe teren și vom lupta. Îi voi pregăti bine pe jucători în continuare cum i-am pregătit și pentru azi. S-a văzut, cred, nu am folosit șezlongurile (n.r. - trimitere la cantonamentul din Dubai), s-a văzut că echipa poate să alerge, n-am avut nici măcar un jucător cu crampe. Am avut prospețime, au dus atâtea atacuri și asta înseamnă mult pentru mine. Aștept parametrii fizici să văd și eu unde ne-am încadrat astăzi”, a încheiat Șumudică.