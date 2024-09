RAPID - OȚELUL 0-0. Viorel Moldovan, președintele clubului giuleștean, spune că rezultatul este unul echitabil, deși echipa sa a rămas fără victorie „acasă” în acest sezon.

Fostul atacant a dat de înțeles că nu vor exista schimbări la Rapid în iarnă: „Echipa asta nu are un nucleu de bază”.

Moldovan spune că există și aspecte pozitive: jucătorii Under-21 au evoluat bine, iar apărarea a reușit pentru prima oară să mențină poarta intactă.

Patru remize și o înfrângere a înregistrat Rapidul în Giulești în acest sezon de Liga 1, iar Moldovan a explicat că jucătorii lui Marius Șumudică nu reușesc să facă diferența în duelurile unu contra unu.

RAPID - OȚELUL 0-0. Viorel Moldovan: „Un rezultat echitabil”

„Același egal ca de fiecare dată, dar astăzi l-am obținut într-un context mai diferit și este un punct pe care trebuie să-l apreciem.

Am întâlnit o echipă foarte bună, organizată excelentă, vie, foarte agresivă, care ne-a pus în dificultate în anumite momente, și noi i-am pus pe ei.

Până la urmă, cred că este un rezultat echitabil și trebuie să apreciem acest punct, deși ne dorim de foarte mult timp să câștigăm și noi primul joc în acest sezon pe Giulești și nu reușim.

Au fost momente bune ale echipei noastre, dar trebuie să aducem mai mult impact fizic în anumite situații, așa cum spune francezul «On doit muscler le jeu» (Trebuie să ne îmbunătățim jocul - n.r.).

În ziua de astăzi, în fotbal faci diferența unu contra unu, să câștigi duelul cu adversarul direct, nu prea am reușit acest lucru, parcă suntem infanterie ușoară, dar una peste alta este un punct”, a spus Moldovan, la finalul partidei.

Viorel Moldovan spune că e nevoie de stabilitate la Rapid: „Echipa nu are un nucleu de bază”

Întrebat dacă vor mai exista plecări sau sosiri la Rapid în iarnă, Moldovan a explicat că aceasta a fost principala problemă a giuleștenilor în ultimii ani: lipsa unui nucleu de bază.

„Iarăși schimbări? Păi nu am făcut schimbări în vară? Vrei și în iarnă? Echipa și antrenorul au nevoie de timp, trebuie omogenizată echipa, trebuie create relații de joc , deja au venit foarte mulți jucători noi, tot timpul au fost plecări și sosiri foarte multe la Rapid în ultimii 3-4 ani de zile.

Lucrurile ar trebui să se stabilizeze la Rapid din acest punct de vedere pentru că nu poți să vinzi jucători, să aduci alții și într-un timp foarte scurt să creezi o echipă competitivă.

În primul rând trebuie să fim corecți și realiști, echipa asta nu are un nucleu de bază. Cum vrei să construiești o echipă competitivă când tu nu ai un nucleu de bază, de ce te ancorezi? Ce repere ai?

Când ai, automat poți să plantezi și să construiești o echipă mult mai ușor. Din păcate, nu există. Este mult de muncă, avem încredere în Marius Șumudică, toată lumea lucrează îl acest sens, îl susține, îl sprijină, și trebuie să digerăm momentul actual, chiar dacă ne este greu. Trebuie să avansăm și să ne îmbunătățim jocul din punct de vedere calitativ”, a spus Moldovan.

Publicul a fost alături de noi și ne-a susținut, este incredibil ținând cont de cum am început acest sezon. Toți suntem frustrați, vrem să oferim altceva, dar atât se poate acum. Este alături de noi și patronul clubului, ne susține și toți trebuie să tragem în aceeași direcție. Viorel Moldovan, președinte Rapid

Moldovan: „Există și aspecte pozitive: jucătorii Under și organizarea defensivă”

Pentru prima oară în acest sezon, Rapid a terminat un meci fără gol primit. Moldovan i-a lăudat și pe Cristian Ignat (21 de ani), Andrei Borza (18 ani) și Rareș Pop (19 ani), fotbaliști care au fost titulari și s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Sunt aspecte pozitive, faptul că am avut trei jucători Under în echipa de debut, ceea ce e foarte important pentru viitorul Rapidului. Trei «underi» care astăzi au avut o prestație foarte bună.

Un alt aspect pozitiv este faptul că nu am primit gol. Dacă până acum am primit gol în fiecare meci de la startul sezonului, astăzi am reușit să ținem poarta intactă și trebuie să fie un punct de plecare acesta. Astăzi am văzut o echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv”, a explicat Moldovan.

Președintele Rapidului a recunoscut că echipa mai are de lucrat din punct de vedere al pregătirii fizice: „S-a speculat foarte mult în acest sens (există un decalaj fizic față de celelalte echipe - n.r.), sunt problemele noastre și trebuie să progresăm și din acest punct de vedere, a fost ce a fost, nu are rost să mai discutăm anumite lucruri, trebuie să ne concentrăm pe situația actuală”.