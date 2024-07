Vlad Chiricheș ar fi vrut să joace la Euro 2024, cum s-a întâmplat și în 2016, când a purtat banderola de căpitan.

Jucătorul cu 76 de meciuri printre „tricolori” a fost sunat de Edward Iordănescu, selecționerul explicându-i alegerea sa, a dezvăluit el în cantonamentul FCSB din Apeldoorn.

Apărătorul în vârstă de 34 de ani speră ca „România să nu se oprească” la acest turneu, lăudându-i pe Drăgușin și pe Niță.

La 34 de ani, Vlad Chiricheș ar fi vrut ca Edi Iordănescu să îl ia în lotul pentru Campionatul European. Ar fi fost al doilea său turneu final, după cel din 2016, când a purtat banderola naționalei.

Până la urmă, selecționerul nu l-a ales și pe el printre cei 26 de jucători. Fundașul central cu 76 de meciuri în tricoul galben a primit însă un telefon din partea lui Iordănescu, după amicalul cu Liechtenstein, în care i s-a explicat de ce nu a fost convocat.

„Mi-a fost greu. Și acum simt amărăciunea că nu sunt acolo. Mi-am dorit să fiu la Euro”, a spus Vlad pentru GOLAZO.ro în cantonamentul FCSB de la Apeldoorn.

Speră ca „tricolorii” să reușească un turneu foarte bun, început cu 3-0 în fața Ucrainei: „Să nu se oprească. Să aibă motoarele bine turate și să câștige”.

„E nemaipomenit să porți banderola la un turneu final”

Vlad, e o particularitate aparte în dreptul tău. Ai mai multe meciuri la echipa națională decât pentru oricare club. Ce a însemnat pentru tine naționala?

Foarte importantă! Cred că echipa națională m-a ajutat mult în cariera mea. Sunt sigur de asta. Să ajung la cluburile pe care le-am bifat. A fost o mândrie să joc în tricoul României.

Care a fost cea mai mare realizare? Euro sau faptul că ai fost căpitan?

Nu știu dacă aș putea spune un singur lucru. Să joci de 76 de ori pentru națională e o chestie importantă. E un număr. Pentru mine e o mândrie. Să ajungi la un turneu final e un lucru extraordinar. Să mai porți și banderola iar e ceva nemaipomenit. Mă mândresc cu fiecare moment petrecut acolo.

E vreo poveste cu primirea banderolei la națională?

Da, a fost total neașteptat. Am uitat exact meciul (n.r. 1-1 cu Slovacia, în amicalul din 2013), dar am ajuns în vestiar și am văzut banderola și fanionul deasupra tricoului meu și am fost foarte emoționat. Nu-mi spusese nimic, nu știam nimic. Am văzut în vestiar, ne-a anunțat în vestiar.

„Mi-am dorit să fiu la Euro”

Ai sperat să fie și al doilea Euro?

Da, mi-am dorit! Cumva, după accidentare și operație mi-am setat obiectivul și targetul. La momentul ăla era măreț. Nu s-a întâmplat, dar m-a ajutat mult faptul că am avut un obiectiv mare. Să-mi revin repede și să ajung într-o formă bună spre sfârșitul campionatului.

Ai vorbit în perioada asta cu Edi Iordănescu?

Am vorbit după meciul cu Liechtenstein. Și eu mi-am dorit să vorbesc cu el. Simțeam că ar fi corect să primesc un telefon din partea lui. A făcut-o! Mă bucur că am discutat. Mi-a explicat anumite lucruri, de ce a luat decizia. A fost OK. Mi-a fost greu și acum simt amărăciunea că nu sunt acolo.

Până la urmă probabil că nu era pentru mine. Așa o gândesc. Mă bucur că au reușit un rezultat extraordinar în primul meci și sper să continue așa Vlad Chiricheș, jucător FCSB

„Inimă, suflet, determinare”

Ce sentimente te-au încercat la meciul cu Ucraina, când te uitai la TV?

Am puțină amărăciune că nu sunt lângă ei în Germania. Mă bucur pentru ei, pentru reușitele lor, sper să continue. România să fie mândră de ei!

Jocul?

Foarte bun! Dacă echipa nu ia gol e clar că apărarea și-a făcut treaba bine.

Te așteptai la un asemenea rezultat?

Să te gândești că poți câștiga primul meci cu o echipă bună 3-0 e greu. Dar până la urmă cred că la națională, dacă ești organizat bine, ai jucători de valoare, poți face rezultate bune. Cu inimă, suflet, determinare.

„E momentul lui Drăgușin”

De stoperi ce zici?

Un cuplu foarte bun! Și în calificări au jucat foarte bine, nu au pierdut, e clar că sunt bine sudați.

Radu Drăgușin?

E momentul lui! Trebuie să se autodepășească la fiecare joc, să fie mai bun în fiecare meci, iar la echipa de club să joace mai mult decât până acum.

Ce ar trebui să facă altfel? Ai fost la Tottenham.

Wow! Nu aș vrea să spun asta. Cred că știe foarte bine ce are de făcut. A avut perioade grele și în Italia și s-a călit. A jucat foarte bine la Genoa, știe ce are de făcut. Să se pregătească bine, să fie 100% la fiecare antrenament, iar când îi vine rândul, să profite.

„Niță merită tot ce i se întâmplă”

Sunt unii care spun că ar trebui să sacrificăm meciul cu Belgia pentru a fi 100% cu Slovacia? Cum vezi lucrurile?

Nu știu, cred că asta ține foarte mult de ceea ce e acolo, în jurul lor, cum gândește selecționerul fiecare joc. Ce strategie și-au impus pentru meciurile din grupă. N-aș vrea să-mi dau cu părerea despre asta.

„Sper să nu se oprească”

Printre cei evidențiați a fost și Niță, tu îl cunoști bine. Cum reușește mereu să fie atât de concentrat la echipa națională?

M-am bucurat foarte mult să-l văd în poartă. Merita momentul ăsta. Sper să continue așa. E un băiat extraordinar. Cu calități, umil, care muncește extraordinar de mult. Merită tot ce i se întâmplă.

Unde îi vezi oprindu-se? Sau...

Sper să nu se oprească. Să continue așa. Să aibă motoarele bine turate și să câștige.

VIDEO Imagini de la antrenamentul FCSB în Olanda