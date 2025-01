„Nu mi-a fost teamă” Vladislav Blănuță a explicat de ce nu a vrut să se transfer la FCSB

Atacantul celor de la Universitatea Cluj, Vladislav Blănuță (22 de ani), a explicat de ce a refuzat să semneze cu FCSB.

Discuțiile au fost în vara lui 2024, înainte ca jucătorul să ajungă în Ardeal sub formă de împrumut, iar FCSB să-l cumpere pe Daniel Bîrligea de la rivala CFR.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, ajunsese la o înțelegere cu omologul său de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, (club de care aparține jucătorul) pentru un transfer în vara anului 2024, dar fotbalistul a refuzat mutarea.

Vladislav Blănuță nu vrea la FCSB

Atunci, Gigi Becali a ieșit public și a afirmat că jucătorul nu a vrut să se transfere la FCSB „de frică”, deoarece nu suportă presiunea.

Fotbalistul a negat acest aspect și a declarat că FCSB nu se regăsește în planurile sale de viitor.

Atacantul cu 9 goluri și 2 pase decisive reușite pentru „șepcile roșii” în actualul sezon țintește un transfer în străinătate, după experiența din UCluj - FCU Craiova.

„Am avut motivele mele, secrete, să refuz FCSB. Nu le voi dezvălui. Nu mi-a fost teamă. La momentul acela nu am simțit nevoia de o schimbare. Sunt tânăr, nu contează. Sunt mulți tineri maturi la vârsta lor. Maturitatea nu se ia după vârstă, ci după deciziile pe care le luăm pe moment sau obiectivele pe viitor.

Nu mi-a fost teamă de nimeni. Așa a fost situația, așa am vrut eu. Posibil ca unii jucători să-și dorească la alte echipe, dar eu, sincer, am avut și am alte obiective decât FCSB.

Eu n-am dat nicio declarație, că nu sunt pregătit. Iau în calcul doar părerea mea și pe cea a apropiaților care îmi vor binele și care sunt gata mereu să-mi dea un sfat.

Ce spun unii, alții, nu am timp să ascult. Eu respect pe toată lumea, doar că nu iau în calcul FCSB”, a declarat Vladislav Blănuță, în cantonamentul din Turcia.

Blănuță îl dă „de gol” pe Baeten

Vladislav Blănuța a recunoscut că a mai discutat cu fostul său coleg de la FCU Craiova, William Baeten, ajuns între timp la FCSB, iar belgianul și-ar dori o schimbare de peisaj pentru a juca mai mult.

„Da, am vorbit puțin înaintea meciului din retur. A avut un feedback bun. Se simte bine, dar, din cauză că nu primește minute, Baeten își dorește o schimbare. Să plece la o echipă unde să joace mai mult, pentru că are nevoie de asta”, a completat atacantul.

Premier League sau Bundesliga

Fotbalistul născut în Moldova spune că este fan al campionatelor din Anglia și Germania, însă este dispus să se transfere oriunde i se propune un proiect corect, care să-l ajute să se dezvolte profesional.

„Unul din obiectivele mele e ca următorul pas să-l fac în străinătate. Îmi place Premier League, cu toate că în Bundesliga se marchează mai multe goluri. E mai ofensiv. Nu pot să spun că mă văd acolo sau acolo, fiindcă nimeni nu știe ce-o să fie cu noi peste o săptămână sau peste jumătate de an.

Nu știu, nu pot să vă dau un răspuns. Nu mă gândesc ce-o să fie în vară. Mă gândesc acum, până în vară. Am anumite obiective pe care încă nu le-am îndeplinit și muncesc pentru asta.

Nu vreau să-mi pun limite la goluri. Dacă ne punem o limită, odată ajunsă poate te relaxezi. Nu îmi pun limite: cu cât mai multe, cu atât mai bine”, a spus Blănuță.

Am mai mulți jucători de la care mă inspir: Haaland, Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic când era tânăr. Și acum, la bătrânețe, arată foarte bine. Vladislav Blănuță

U Cluj visează la titlu

Nimeni de la Universitatea Cluj nu se gândea la titlu la startul sezonului, însă parcursul de până acum îi obligă să devină mai îndrăzneți.

„Nu m-am așteptat (n.r. - ca U Cluj să se lupte la titlu). Nimeni nu se aștepta, dar uitați că am ajuns în această situație și nu cred că ar trebui să avem îndoieli, dubii. Ar trebui să ne urmăm drumul pe care ni l-am propus, să mergem mai departe.

Suntem focusați de la meci la meci și luăm totul pas cu pas”, a conchis Blănuță.