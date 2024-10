Kopic face dezvăluiri  A venit la Dinamo, deși toți îl sfătuiau să nu o facă: „Mi-au zis că sunt nebun ”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (47 de ani), a dezvăluit ce l-a determinat să aleagă experiența într-un campionat necunoscut, așa cum era pentru el România în momentul ofertei.

Apropiații i-au spus să nu accepte propunerea celor de la Dinamo, însă a mers pe instinct și, până în acest punct, a fost foarte inspirat.

Zeljko Kopic a reușit să o salveze de la retrogradare pe Dinamo în sezonul trecut de Liga 1, iar în stagiunea actuală a reușit să îmbunătățească jocul „câinilor” atât cât să fie o pretendentă serioasă la accederea în play-off.

După 12 partide jucate, Dinamo se află pe locul 6 - ultimul de play-off, cu 18 puncte.

Kopic recunoaște: „Eram convins că o să reușesc”

Zeljko Kopic a dezvăluit că, în momentul ofertei de la Dinamo, impresarii din jurul său îl sfătuiau să nu o accepte, deoarece situația din clasament a clubului era complicată.

În plus, se preconizau mari probleme financiare, ce urmau să devină decisive la finalul sezonului.

Kopic a adunat toate informații, le-a procesat atent, dar a ales să-și asume riscul, fiind sigur pe abilitățile sale.

A devenit „câine” și, într-un timp relativ scurt, a reușit să construiască o echipă competitivă care, în momentul de față, are cel mai bun atac din Liga 1 - 21 de goluri, la egalitate cu CFR Cluj.

„Am discutat cu câţiva agenţi care cunosc foarte bine România şi toţi mi-au zis că sunt nebun. Dar nu era prima dată când am făcut lucruri nebune. Nimeni nu a crezut în mine. Toţi au spus că merg acolo şi în două-trei luni, ştiind cum e în România, antrenorii se schimbă foarte repede, există probleme financiare.

Dar după ce am vorbit cu oficialii clubului, am înţeles mai bine situaţia şi pentru mine a fost o mare provocare. Am decis să merg şi să lupt până la final. În anumite momente, toate aceste lucruri îţi trec prin cap, mai ales că mi-am riscat toată cariera.

Cum puteam să explic dacă retrogradam cu un club aşa de mare, cu istorie? Nimeni nu m-ar fi întrebat cum arăta clasamentul în decembrie, dacă am avut jucători accidentaţi. Pe nimeni nu interesează aceste aspecte.

Dar a fost decizia mea să merg, să lupt şi ce va fi, va fi. Am crezut mereu”, a povestit Zeljko Kopic, în podcastul „SportCast cu Sile” de la Orange Sport, difuzat pe Youtube.

Dacă nu făceam, nu puteam să dau energie echipei. Cum putea să creadă echipa dacă eu nu credeam? Au fost momente grele în acea perioadă. Unii pot să spună că am avut prea multă încredere sau că am o părere prea bună despre mine, dar eram convins că o să reușesc. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Cariera de antrenor, mai strălucitoare decât cea de jucător

Ca fotbalist, Zeljko Kopic nu a avut o carieră remarcabilă. A evoluat la modestele Cakovec, Marsonia și Hrvatski Dragovoljac (din Croația), plus Sydney United (din Australia).

A început antrenoratul în 2009, la Zagorec, iar drumul l-a condus către Sagesta, Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb, Botev Plovdiv, iar acum la Dinamo.