Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic (47 de ani), tehnicianul „câinilor”, este mândru de evoluția echipei sale, deși a subliniat faptul că au fost făcute greșeli.

În urma acestui rezultat, „câinii” se află pe locul 5 în Superliga, cu 48 de puncte acumulate. Sibienii ocupă locul 8, cu zece puncte mai puțin.

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic: „Luptăm pentru fiecare punct”

„Cred că am făcut un meci bun, am avut câteva momente bune în prima parte, dar am făcut și multe greșeli. Au avut câteva situații, am vorbit despre asta. În partea a doua a fost mai bine, am înscris două goluri frumoase.

Sigur că avem presiune, veneam după trei meciuri în care nu am reușit să învingem. Va trebui să facem tot ce e mai bun acolo, vom vedea unde suntem la începutul play-off-ului.

Știam din timp că nu avem dreptul să jucăm în cupele europene, dar asta nu ne împiedică să ne luptăm pentru fiecare punct”, a zis Kopic, la Digi Sport.

VIDEO: Eddy Gnahore, gol spectaculos din afara careului

Imediat după reluarea reprizei secunde, Gnahore a primit balonul la marginea careului, l-a așezat cu calm pe piciorul drept și l-a trimis în plasă cu un șut impecabil la colțul lung.

Mijlocașul lui Dinamo nu mai marcase de pe 24 august 2024, într-o victorie cu 2-1 împotriva Universității Craiova.

Pentru elevii lui Zeljko Kopic urmează meciul cu UTA Arad, pe 10 martie, de la 22:00, în ultima etapă a sezonului regular.